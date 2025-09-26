В области пройдет проверка системы оповещения

просмотров: 54

В среду, 1 октября, в регионе пройдёт комплексная проверка региональной системы оповещения населения.В период с 10:00 до 11:00 по местному времени будет подан сигнал «Внимание всем!», заработают электросирены и громкоговорители. По средствам регионального телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении проверки.Обращаемся к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.Это плановая комплексная техническая проверка системы оповещения, которая проходит по всей стране два раза в год - в марте и октябре.