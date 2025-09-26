26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
В области пройдет проверка системы оповещения

В области пройдет проверка системы оповещения


В среду, 1 октября, в регионе пройдёт комплексная проверка региональной системы оповещения населения.

В период с 10:00 до 11:00 по местному времени будет подан сигнал «Внимание всем!», заработают электросирены и громкоговорители. По средствам регионального телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении проверки.

Обращаемся к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.

Это плановая комплексная техническая проверка системы оповещения, которая проходит по всей стране два раза в год - в марте и октябре.