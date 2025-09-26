26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»

Новости
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»


В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского открылся VI Международный научный форум «Наука будущего» и X Всероссийский молодежный форум «Наука будущего — наука молодых».

Этот масштабный проект Минобрнауки России объединяет ведущих ученых и молодых исследователей, создавая уникальную площадку для обмена идеями, обсуждения актуальных вызовов и продвижения смелых научных решений. В этом году форум отмечает юбилей — десять лет со дня проведения первой встречи молодых ученых.

Участие в мероприятиях форума принял замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.

«Сегодня, открывая X Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых» и VI Международную конференцию «Наука будущего», мы отмечаем важный этап в реализации масштабного проекта — Десятилетия науки и технологий. Это уникальная возможность для молодых ученых проявить свои таланты, получить поддержку и реализовать амбициозные идеи. Особое внимание уделяется развитию программы мегагрантов, которая стала мощным инструментом для привлечения и удержания лучших молодых исследователей со всего мира. Мы уверены, что именно сегодняшнее поколение научных лидеров задаст импульс развитию науки в России и внесет значительный вклад в глобальное технологическое будущее», — поприветствовал участников он.

Помимо пленарных заседаний и дискуссий участников ждут десятки секций, мастер-классы ведущих российских ученых и презентации научных проектов — все, что делает «Науку будущего — науку молодых» одним из главных событий для нового поколения исследователей.

Замминистра также посетил лаборатории, созданные в рамках программы мегагрантов. Денис Секиринский ознакомился с современным оборудованием и результатами исследований, которые ведутся в университете.

Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий.