В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»

В Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского открылся VI Международный научный форум «Наука будущего» и X Всероссийский молодежный форум «Наука будущего — наука молодых».Этот масштабный проект Минобрнауки России объединяет ведущих ученых и молодых исследователей, создавая уникальную площадку для обмена идеями, обсуждения актуальных вызовов и продвижения смелых научных решений. В этом году форум отмечает юбилей — десять лет со дня проведения первой встречи молодых ученых.Участие в мероприятиях форума принял замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.«Сегодня, открывая X Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых» и VI Международную конференцию «Наука будущего», мы отмечаем важный этап в реализации масштабного проекта — Десятилетия науки и технологий. Это уникальная возможность для молодых ученых проявить свои таланты, получить поддержку и реализовать амбициозные идеи. Особое внимание уделяется развитию программы мегагрантов, которая стала мощным инструментом для привлечения и удержания лучших молодых исследователей со всего мира. Мы уверены, что именно сегодняшнее поколение научных лидеров задаст импульс развитию науки в России и внесет значительный вклад в глобальное технологическое будущее», — поприветствовал участников он.Помимо пленарных заседаний и дискуссий участников ждут десятки секций, мастер-классы ведущих российских ученых и презентации научных проектов — все, что делает «Науку будущего — науку молодых» одним из главных событий для нового поколения исследователей.Замминистра также посетил лаборатории, созданные в рамках программы мегагрантов. Денис Секиринский ознакомился с современным оборудованием и результатами исследований, которые ведутся в университете.Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий.