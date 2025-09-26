В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

просмотров: 96

В региональном министерстве культуры состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению первого этапа VII сезона фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.- Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов стал традиционным и ежегодное участие в нем – подтверждение успешного творческого развития, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Сезон 2025/2026 гг. будет седьмым для Саратовской области. Мы за ответственный выбор серьезной патриотической тематики и приветствуем творческую работу наших артистов. Фестивальная подготовка помогает выйти на новый уровень мастерства и объединяет молодых и талантливых ребят, которые искренне любят театр. Также юные художники готовы принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов.Министр проинформировала, что организаторами предусмотрена дополнительная номинация за раскрытие темы года. Текущий год – год 80-летия великой Победы объявлен Президентом РФ Годом защитника Отечества. В связи с этим, к участию в фестивале предлагаются тематические спектакли, способствующие реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. А также к участию приглашаются инклюзивные театральные студии.Напомним, что в прошлые сезоны Саратовская область занимала лидирующие позиции по количеству поданных заявок на фестиваль среди субъектов ПФО. Поступило 139 заявок, среди которых лидировали детские коллективы. В проекте приняли участие 37 муниципальных районов области. Всего в заявочной компании приняли участие порядка двух тысяч человек.- В настоящее время коллективы активно готовятся к участию. В текущем сезоне мы ожидаем увеличения количества участников фестиваля, - подчеркнула Наталия Щелканова.Прием заявок идет до 15 ноября 2025 года. Принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (6−17 лет включительно) и молодежные (18−35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.