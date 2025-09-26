26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»


В региональном министерстве культуры состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению первого этапа VII сезона фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

- Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов стал традиционным и ежегодное участие в нем – подтверждение успешного творческого развития, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Сезон 2025/2026 гг. будет седьмым для Саратовской области. Мы за ответственный выбор серьезной патриотической тематики и приветствуем творческую работу наших артистов. Фестивальная подготовка помогает выйти на новый уровень мастерства и объединяет молодых и талантливых ребят, которые искренне любят театр. Также юные художники готовы принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов.

Министр проинформировала, что организаторами предусмотрена дополнительная номинация за раскрытие темы года. Текущий год – год 80-летия великой Победы объявлен Президентом РФ Годом защитника Отечества. В связи с этим, к участию в фестивале предлагаются тематические спектакли, способствующие реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. А также к участию приглашаются инклюзивные театральные студии.

Напомним, что в прошлые сезоны Саратовская область занимала лидирующие позиции по количеству поданных заявок на фестиваль среди субъектов ПФО. Поступило 139 заявок, среди которых лидировали детские коллективы. В проекте приняли участие 37 муниципальных районов области. Всего в заявочной компании приняли участие порядка двух тысяч человек.

- В настоящее время коллективы активно готовятся к участию. В текущем сезоне мы ожидаем увеличения количества участников фестиваля, - подчеркнула Наталия Щелканова.

Прием заявок идет до 15 ноября 2025 года. Принять участие в фестивале традиционно могут любительские детские (6−17 лет включительно) и молодежные (18−35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.