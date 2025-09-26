26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
Новости / Культура
24 сентября на сцене Балашовского театра драмы подвели итоги IX Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье».




- Фестиваль стал не просто театральным праздником, но и символом единения культурных традиций, объединяющим талантливых артистов со всех уголков нашей страны, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Приза Губернатора Саратовской области, по решению жюри, удостоен лучший спектакль фестиваля - «Сослуживцы» Э.Рязанова и Э.Брагинского Балашовского драматического театра.

Кроме того, этот спектакль получил приз молодежного жюри «За самый мягкий, сердечный, душевный и добрый спектакль». Юрий Войтенко за роль Анатолия Ефремовича Новосельцева и Татьяна Болотникова за роль Людмилы Прокофьевны Калугиной стали обладателями наград за лучшую мужскую и женскую роли. А Алина Голод победила в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».

Призы за «Лучшую мужскую роль» получил Николай Миронов, за «Лучшую режиссерскую работу» - Владимир Беляйкин, за «Лучшую работу хореографа» - Алина Михайлова, за «Лучшую работу художника по свету» - Александр Щукин - спектакль «Шинель» Н.Гоголя (Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля). В этой же постановке жюри отметило «Лучший актерский ансамбль».

Обладателем приза «За подлинность актерского существования» стал Заслуженный артист России Валерий Краснов за роль Сорина в спектакле «Чайка» А.Чехова (Волгоградский молодежный театр).

В номинации «Лучшая сценография» победила Вера Курицина – спектакль «Борис Годунов» А.Пушкина - Театр юного зрителя «Дилижанс» - Тольятти, Самарская область.

Лучшими в номинации «Роль второго плана» стали Владимир Терновых – роль Павла Петровича в спектакле «Отцы и дети» И.Тургенева - Липецкий драматический театр, Петр Зубарев – роль Шуйского в спектакле «Борис Годунов» А.Пушкина - Театр юного зрителя «Дилижанс» - Тольятти, Самарская область и Полина Майорова – роль Бекки Тетчер в спектакле «Приключения Тома Сойера» М.Твена - Театр «Вера» - Нижний Новгород.

Приз зрительских симпатий получил Губкинский театр для детей и молодежи- Белгородская область за «Женитьбу» Н. Гоголя.