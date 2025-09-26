Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр

просмотров: 93

- Фестиваль стал не просто театральным праздником, но и символом единения культурных традиций, объединяющим талантливых артистов со всех уголков нашей страны, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Приза Губернатора Саратовской области, по решению жюри, удостоен лучший спектакль фестиваля - «Сослуживцы» Э.Рязанова и Э.Брагинского Балашовского драматического театра.Кроме того, этот спектакль получил приз молодежного жюри «За самый мягкий, сердечный, душевный и добрый спектакль». Юрий Войтенко за роль Анатолия Ефремовича Новосельцева и Татьяна Болотникова за роль Людмилы Прокофьевны Калугиной стали обладателями наград за лучшую мужскую и женскую роли. А Алина Голод победила в номинации «Лучшая работа художника по костюмам».Призы за «Лучшую мужскую роль» получил Николай Миронов, за «Лучшую режиссерскую работу» - Владимир Беляйкин, за «Лучшую работу хореографа» - Алина Михайлова, за «Лучшую работу художника по свету» - Александр Щукин - спектакль «Шинель» Н.Гоголя (Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля). В этой же постановке жюри отметило «Лучший актерский ансамбль».Обладателем приза «За подлинность актерского существования» стал Заслуженный артист России Валерий Краснов за роль Сорина в спектакле «Чайка» А.Чехова (Волгоградский молодежный театр).В номинации «Лучшая сценография» победила Вера Курицина – спектакль «Борис Годунов» А.Пушкина - Театр юного зрителя «Дилижанс» - Тольятти, Самарская область.Лучшими в номинации «Роль второго плана» стали Владимир Терновых – роль Павла Петровича в спектакле «Отцы и дети» И.Тургенева - Липецкий драматический театр, Петр Зубарев – роль Шуйского в спектакле «Борис Годунов» А.Пушкина - Театр юного зрителя «Дилижанс» - Тольятти, Самарская область и Полина Майорова – роль Бекки Тетчер в спектакле «Приключения Тома Сойера» М.Твена - Театр «Вера» - Нижний Новгород.Приз зрительских симпатий получил Губкинский театр для детей и молодежи- Белгородская область за «Женитьбу» Н. Гоголя.