Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью

В Саратовской области возобновляет свою работу телевизионный проект «Где ты, мама?», который изменит подход к устройству детей-сирот в семьи. Министерство образования региона и благотворительная организация «Где ты, мама?» заключили соглашение о создании профессиональных видео-портретов воспитанников детских домов для телеэфира.«Проект «Где ты, мама?» — это не просто программа, а социальный мост между детьми, мечтающими о семье, и взрослыми, готовыми дарить любовь. Мы продолжим работать над уникальной медиаплатформой, где вместо анкет — живые истории, а вместо статистики — судьбы. Уверен, что это станет рычагом изменений в системе семейного устройства не только в нашем регионе, но и во всей стране. Каждый ребенок заслуживает тепла семейного очага, и мы делаем все возможное, чтобы эта мечта стала реальностью»,- поделился министр образования Саратовской области Александр Пажитнев.Телепроект станет важным инструментом в решении проблемы сиротства в регионе. Благодаря телевизионному формату истории детей увидят тысячи зрителей, что значительно увеличит шансы каждого ребенка на обретение любящей семьи. Эти трогательные материалы покажут на саратовских телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», в соцсетях и на официальных сайтах. Особый акцент сделают на раскрытии характера и талантов каждого ребенка - чтобы потенциальные родители могли увидеть не просто «анкетные данные», а живого человека.