26 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:40 | 26 сентября
Участник программы «Наши герои» оценил уровень взаимодействия власти с жителями в социальных сетях
14:33 | 26 сентября
Успех Саратовских спортсменов на соревнованиях по всестилевому каратэ
14:32 | 26 сентября
Парк «Территория детства»: в список экстремистов включили противника новой школы
14:18 | 26 сентября
Международный конгресс задал новые тренды в стоматологии: эксперты делятся итогами
13:55 | 26 сентября
Акция «Я — россиянин» Фонда «Ноосфера» расширяет границы культурного образования школьников
13:32 | 26 сентября
В области пройдет проверка системы оповещения
12:31 | 26 сентября
В Саратове стартовал юбилейный форум «Наука будущего — наука молодых»
11:01 | 26 сентября
В Саратовской области началась подготовка к региональному этапу VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
10:08 | 26 сентября
Приз Губернатора Саратовской области на «Театральном Прихоперье» получил Балашовский театр
09:07 | 26 сентября
Новый проект поможет саратовским детям-сиротам обрести семью
В Саратовской области возобновляет свою работу телевизионный проект «Где ты, мама?», который изменит подход к устройству детей-сирот в семьи. Министерство образования региона и благотворительная организация «Где ты, мама?» заключили соглашение о создании профессиональных видео-портретов воспитанников детских домов для телеэфира.

«Проект «Где ты, мама?» — это не просто программа, а социальный мост между детьми, мечтающими о семье, и взрослыми, готовыми дарить любовь. Мы продолжим работать над уникальной медиаплатформой, где вместо анкет — живые истории, а вместо статистики — судьбы. Уверен, что это станет рычагом изменений в системе семейного устройства не только в нашем регионе, но и во всей стране. Каждый ребенок заслуживает тепла семейного очага, и мы делаем все возможное, чтобы эта мечта стала реальностью»,- поделился министр образования Саратовской области Александр Пажитнев.

Телепроект станет важным инструментом в решении проблемы сиротства в регионе. Благодаря телевизионному формату истории детей увидят тысячи зрителей, что значительно увеличит шансы каждого ребенка на обретение любящей семьи. Эти трогательные материалы покажут на саратовских телеканалах «Россия-1» и «Россия-24», в соцсетях и на официальных сайтах. Особый акцент сделают на раскрытии характера и талантов каждого ребенка - чтобы потенциальные родители могли увидеть не просто «анкетные данные», а живого человека.