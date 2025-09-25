После перехода от арендатора к муниципалитету городской парк ждет развитие

просмотров: 88

«Знаю, что некоторые обеспокоены будущим одной из главных зон отдыха Саратова, вижу все ваши вопросы, касающиеся графика работы, состояния зеленых насаждений. Многие из них вызваны попытками предыдущего арендатора выставить себя жертвой. На деле, он долгие годы, как и обратил внимание глава региона, использовал парк как источник дохода. Городская власть будет всегда бороться с такими подходами, особенно когда речь идет о знаковых для областного центра местах.Безусловно, изменения требуют времени. Сейчас администрация Саратова делает все, чтобы минимизировать сроки этого переходного периода, и как можно быстрее приступить к новому этапу - развитию городского парка. В самом активном режиме идет подготовка концепции, которая ляжет в основу проекта преображения места отдыха. Его реализация начнется уже в следующем году, и, как отметил губернатор, региональная власть окажет Саратову поддержку в реализации этого проекта. Для всех жителей это очень важное решение.Пока идет разработка концепции, в ближайшее время будет смонтирована временная схема освещения, что позволит расширить график работы парка. Будут приняты решения по обновлению и очистке прудов, так как специалисты обращают внимание, что водоемы длительное время не очищались от иловых отложений. Параллельно идет обследование зеленых насаждений. Приоритет - обеспечение безопасности при максимальном сохранении природной территории. В комплексе рассматриваем вопросы, связанные с заменой коммуникаций, систем полива, обновлением дорожек.Главная задача - сделать парк современным, комфортным и безопасным. Чтобы он служил людям, а не арендаторам, которые выкачивали из него деньги многие годы, игнорируя проблемы территории», - написал Михаил Исаев в своем телеграм-канале.Поддержала позицию губернатора Романа Бусаргина и исполняющий полномочия председателя Саратовской городской Думы Елена Злобнова, которая поделилась своим мнением по вопросу развития места отдыха горожан:- Губернатор области Роман Бусаргин в ходе Прямой линии поддержал решение муниципалитета самостоятельно развивать горпарк. Не секрет, что бывший арендатор рассматривал эту общественную территорию лишь как источник пополнения собственного кошелька. Губительные последствия такого отношения коммерсантов к парку мы наблюдаем до сих пор.Важно, что сегодня есть консолидация усилий власти по развитию горпарка в интересах жителей. Глава региона обратил внимание, что сейчас идет переходный период, парк ждет серьезное обновление. Роман Викторович подчеркнул, что региональное правительство готово оказать поддержку в этом направлении. Для города это крайне важно.Администрация и городские депутаты со своей стороны в рамках созданной рабочей группы вырабатывают оптимальную концепцию преображения парка.Скажу одно, манипуляции со стороны бывшего арендатора бессмысленны. Горпарк ждёт развитие.