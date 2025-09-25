С начала года мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 13,4 тысячи жителей области

25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
С начала года для прохождения медицинского осмотра было доставлено 13379 граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности.

В Петровскую районную больницу мобильная бригада центра соцобслуживания привезла жителей сел Новодубровка и Сосновоборское.

Центр социального обслуживания Новоузенского района помог своим получателям услуг из поселка Дюрский.

Мобильная бригада центра соцобслуживания Самойловского района доставила на прием к специалистам жителей села Хрущевка, а центра социального обслуживания населения Гагаринского административного района - граждан из поселка Водник и села Березина Речка.

Старшие из села Ириновка Новобурасского района также прибыли на медосмотр на транспорте мобильной бригады центра социального обслуживания.

«Не устаем повторять – как это удобно. На специальной машине нас довезли до больницы, там уже ждали медики. Мы прошли осмотр, сдали анализы, задали все волнующие вопросы, получили консультации и также организованно вернулись домой. Такая помощь очень ценна для нас», - выразили благодарность получатели услуг центра.

«Мобильные бригады центров социального обслуживания доставляют получателей услуг не только на диспансеризацию, но и привозят в учреждения для знакомства с предоставляемыми социальными услугами, для их получения или просто на значимые мероприятия. Специалисты центра могут также выехать к получателям услуг на дом, чтобы оказать ту или иную помощь нашим старшим», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.