25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
14:03 | 25 сентября
В Саратовской области вводится ответственность за съемку и публикацию беспилотных атак
13:08 | 25 сентября
Саратовцы познакомятся с прорывными открытиями российских ученых на выставке в СГУ
12:03 | 25 сентября
Поправки в бюджет: средства направят на поддержку участников СВО, здравоохранение и переселение из аварийного жилья
11:29 | 25 сентября
На встрече со школьниками герой СВО рассказал о военной службе
11:04 | 25 сентября
Саратовский педагог участвует во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
10:05 | 25 сентября
За последние пять лет в Дергачевскую районную больницу поступило несколько единиц новейшего диагностического оборудования
09:47 | 25 сентября
Губернатор отметил эффективность работы саратовского УФАС
09:03 | 25 сентября
День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
В Саратовской области вводится ответственность за съемку и публикацию беспилотных атак

Новости
На заседании Саратовской областной Думы депутаты приняли закон, предусматривающий административную ответственность за неисполнение нормативной базы, разработанной, в том числе, на основании решений Оперативного штаба Саратовской области.




Речь идет о дополнении регионального закона «Об административных правонарушениях» новой статьей 7.5.1. Она предусматривает ответственность за публикацию и распространение в СМИ, сети Интернет и мессенджерах информации (в том числе фото и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов.

Это касается и информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений.

Запрет распространяется также на применение и последствий применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.

Размеры штрафов:
- для граждан: за первое нарушение — от 3 000 до 4 000 рублей; за повторное в течение года — 5 000 рублей;

- для должностных лиц: за первое нарушение — от 20 000 до 50 000 рублей; за повторное — 50 000 рублей;

- для юридических лиц: за первое нарушение — от 50 000 до 100 000 рублей; за повторное — 300 000 рублей.

Ранее решение о введении ограничений на ведение съёмки и публикации фото- и видеоматериалов, связанных с атаками БПЛА, было принято Оперативным штабом Саратовской области. Такая мера введена по аналогии с другими регионами РФ в целях обеспечения безопасности.

Запрет не распространяется на случаи, когда такая информация, фото и видеозаписи публикуются в СМИ, сети Интернет и мессенджерах по решению исполнительных органов и органов местного самоуправления области.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Управление региональной безопасности
Правительства Саратовской области