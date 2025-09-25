В Саратовской области вводится ответственность за съемку и публикацию беспилотных атак

просмотров: 40

Речь идет о дополнении регионального закона «Об административных правонарушениях» новой статьей 7.5.1. Она предусматривает ответственность за публикацию и распространение в СМИ, сети Интернет и мессенджерах информации (в том числе фото и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов.Это касается и информации, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений.Запрет распространяется также на применение и последствий применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.Размеры штрафов:- для граждан: за первое нарушение — от 3 000 до 4 000 рублей; за повторное в течение года — 5 000 рублей;- для должностных лиц: за первое нарушение — от 20 000 до 50 000 рублей; за повторное — 50 000 рублей;- для юридических лиц: за первое нарушение — от 50 000 до 100 000 рублей; за повторное — 300 000 рублей.Ранее решение о введении ограничений на ведение съёмки и публикации фото- и видеоматериалов, связанных с атаками БПЛА, было принято Оперативным штабом Саратовской области. Такая мера введена по аналогии с другими регионами РФ в целях обеспечения безопасности.Запрет не распространяется на случаи, когда такая информация, фото и видеозаписи публикуются в СМИ, сети Интернет и мессенджерах по решению исполнительных органов и органов местного самоуправления области.Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.Управление региональной безопасностиПравительства Саратовской области