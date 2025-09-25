На встрече со школьниками герой СВО рассказал о военной службе

просмотров: 80

24 сентября гостем музея стал участник СВО, ефрейтор Евгений Киселев, служивший санинструктором и гранатометчиком с 2022 по 2025 годы. Его призвали по мобилизации, после ранения военнослужащий был уволен в запас по состоянию здоровья. Евгений сражался на Бахмутовском и Покровском направлениях.Участниками встречи с военнослужащим стали студенты Саратовского колледжа кулинарного искусства, ученики СОШ № 55 и СОШ № 9 г. Саратова.Евгений рассказал ребятам свою историю участия в спецоперации, продемонстрировал уникальные видеокадры из зоны СВО, снятые им и его боевыми товарищами.«Когда меня пригласили сюда, я думал: а что я могу рассказать? Я не совершал громких подвигов, я просто делал свою работу. Но потом я понял, что важно говорить правду. Правду, которая далека от картинки в боевиках. За спасение нескольких десятков бойцов меня представили к медали «За спасение погибающих». Но знаете, самая большая награда — это взгляд раненого бойца, который уже почти не надеялся, а потом увидел тебя, понял, что за ним пришли. Это сообщение родным, что их сын, муж, отец — жив и будет доставлен в госпиталь», – поделился Евгений Киселев.