Губернатор отметил эффективность работы саратовского УФАС

Формирование реестра недобросовестных поставщиков и вопросы по социально значимым направлениям обсудили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону Елена Рысева.

На сегодняшний день в реестре недобросовестных поставщиков числится 277 различных предприятий. За 9 месяцев этого года в этот список внесли 94 компании. Еще одной темой встречи стали вопросы, связанные с ценообразованием на территории Саратовской области. Сейчас в регионе зафиксирована одна из низких в ПФО стоимость на ряд социально значимых товаров. Этот процесс в региональном УФАС находится на постоянном контроле, мониторинг цен ведется ежедневно.

«Контроль ценообразования и борьба с недобросовестными поставщиками напрямую влияют на качество жизни людей. Региональное УФАС входит в число лидеров среди других 87 территориальных органов антимонопольной службы России. Выработанные в регионе проконкурентные практики распространяются на другие субъекты. Это показатель эффективной работы регионального УФАС. Управление продолжает вносить серьезный вклад в развитие бизнеса на территории региона, выстроена четкая система контроля за соблюдением законодательства. Это способствует развитию конкуренции и экономики региона в целом», - сказал губернатор.