С заботой о бойцах жители Саратовской области шьют амуницию, плетут сети, сушат яблоки и отправляют письма

Жители Саратовской области продолжают поддерживать бойцов, находящихся на передовой.

Для отправки в зону специальной военной операции пенсионеры Самойловского района каждый день плетут маскировочные сети, шьют белье и талисманы. За неделю у мастериц получается сплести три-четыре сети.

«Серебряные» волонтеры Марксовского района собирают осенний урожай и сушат яблоки. «За ленточку» были отправлены еще две посылки с сушеными фруктами и четыре – с талисманами «Чебурашка».

В сборе самого необходимого приняли участие сотрудники и «серебряные» волонтеры комплексного центра соцобслуживания населения Перелюбского района. В посылки вошли необходимые предметы личной гигиены, носки, металлическая посуда.

Получатели социальных услуг «серебряного» возраста Александрово-Гайского района проводят активную работу по пошиву одежды и амуниции для защитников. Благодаря проекту по открытию швейной мастерской «Шьем для СВОих» и поддержке Фонда президентских грантов современными машинками оборудованы рабочие места, проведена закупка необходимого материала.

Специалисты комплексного центра соцобслуживания населения Турковского района провели со школьниками мастер-класс по изготовлению открыток «Фронтовой треугольник». Ребята нарисовали тематические рисунки и написали письма военнослужащим, участвующим в СВО, выражая им благодарность за защиту.