С начала года жители области получили 6,9 тысячи бесплатных юридических услуг

Система бесплатной юридической помощи в Саратовской области продолжает свою работу. Так, с начала этого года жителям области было оказано 6900 бесплатных юридических услуг.Чаще всего жители региона обращались за бесплатным юридическим сопровождением в различных жизненных ситуациях. К юридическому сопровождению относится оказание устных и письменных консультаций, а также помощь в составлении правовых документов.Адвокаты, участвующие в системе бесплатной юридической помощи, при необходимости могут представлять интересы обратившихся в судах, в государственных и муниципальных органах в случаях, предусмотренных законодательством.Консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается участникам специальной военной операции и членам их семей.Напомним, для расширения доступности бесплатной юридической помощи родителям, в июле этого года был принят законопроект, который снял ограничения по возрасту несовершеннолетних детей, воспитывающихся в неполных семьях. Ранее правом на получение бесплатной юридической помощи пользовались родители, воспитывающие детей младше 14 лет или детей-инвалидов до достижения ими совершеннолетия в условиях неполной семьи. Сегодня же такая возможность предоставляется родителям, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка – до исполнения ему 18 лет включительно.С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (https://clck.ru/ek5mY), а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона (https://clck.ru/34u4J9), можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.