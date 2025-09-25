25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
В Марксовском районе расширяют производство с общим объемом инвестиции более 2,2 млрд рублей

АО «Племзавод «Трудовой» успешно реализует ряд инвестиционных проектов в Марксовском районе, направленных на расширение производства. Общий объем инвестиций в развитие превысил 2,2 млрд рублей.

В этом году Племзавод «Трудовой» завершил строительство нового животноводческого комплекса на 1200 голов. Это позволило увеличить общее производство молока на 14,6 тыс. тонн в год и создать 32 новых рабочих места. Общий объем инвестиций в проект - 1,25 млрд рублей.

Параллельно предприятие завершило техническое перевооружение двух участков орошения общей площадью 1411 га. Новое оборудование позволило вдвое сократить потребление электроэнергии. Сумма вложений составила 275 млн рублей.

Сейчас Племзавод «Трудовой» реализует инвестпроект по строительству комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого скота на 1448 голов. Комплекс создается с учетом всех требований современного промышленного скотоводства и будет оснащен новейшими системами вентиляции, кормораздачи и навозоудаления.

«В настоящее время объект находится на стадии завершения строительства, и его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 697,8 млн рублей», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.