Саратовцы познакомятся с прорывными открытиями российских ученых на выставке в СГУ

просмотров: 55

Выставка «Наука в лицах» открылась на площадке Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского до 15 октября.Это первая выставка, посвященная молодым ученым, и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Администрации Президента РФ и Координационного совета по делам молодежи. Проект также представят в ведущих вузах других городов России, таких как Архангельск, Казань, Санкт-Петербург, Томск и Уфа.В этом году героями выставки стали учёные из 14 регионов России – авторы прорывных научных исследований в области климатических изменений в Арктике, биологии старения, генетических технологий, экономики снижения выбросов парниковых газов, а также разработок сенсорных интерфейсов, алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, инновационных медицинских изделий и других.Более подробная информация на сайте наука.рф.