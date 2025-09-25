25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
14:03 | 25 сентября
В Саратовской области вводится ответственность за съемку и публикацию беспилотных атак
13:08 | 25 сентября
Саратовцы познакомятся с прорывными открытиями российских ученых на выставке в СГУ
12:03 | 25 сентября
Поправки в бюджет: средства направят на поддержку участников СВО, здравоохранение и переселение из аварийного жилья
11:29 | 25 сентября
На встрече со школьниками герой СВО рассказал о военной службе
11:04 | 25 сентября
Саратовский педагог участвует во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
10:05 | 25 сентября
За последние пять лет в Дергачевскую районную больницу поступило несколько единиц новейшего диагностического оборудования
09:47 | 25 сентября
Губернатор отметил эффективность работы саратовского УФАС
09:03 | 25 сентября
День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
Выставка «Наука в лицах» открылась на площадке Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского до 15 октября.

Это первая выставка, посвященная молодым ученым, и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Администрации Президента РФ и Координационного совета по делам молодежи. Проект также представят в ведущих вузах других городов России, таких как Архангельск, Казань, Санкт-Петербург, Томск и Уфа.

В этом году героями выставки стали учёные из 14 регионов России – авторы прорывных научных исследований в области климатических изменений в Арктике, биологии старения, генетических технологий, экономики снижения выбросов парниковых газов, а также разработок сенсорных интерфейсов, алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, инновационных медицинских изделий и других.

Более подробная информация на сайте наука.рф.