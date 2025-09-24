24 сентября 2025 СРЕДА
Новости
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
17:36 | 24 сентября
Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой
17:34 | 24 сентября
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном
16:21 | 24 сентября
Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
16:21 | 24 сентября
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет
15:00 | 24 сентября
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург

80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург


80 учеников пяти детских школ искусств Саратовской области побывают в Москве и Санкт-Петербурге. Все они – победители и призеры региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучшая сельская детская школа искусств». Поездки организованы в рамках культурно-просветительских программ для школьников национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».

В сентябре в рамках туристической программы «Москва: культура и искусство» одаренные дети открыли для себя знаковые культурные достопримечательности столицы нашей Родины.

Юные музыканты и художники Детской школы искусств №2 им. И.Я. Паницкого города Балаково, Детской школы искусств №6 Энгельсского муниципального района и Детской школы искусств города Пугачева посетили Третьяковскую галерею, прошлись по Арбату, увидели Красную площадь, Александровский сад, Парк Зарядье. Ребята окунулись в мир великого композитора Петра Ильича Чайковского в музее «Чайковский и мир». Небоскребы Москва-Сити удивили своими масштабами и панорамой города. Путешествие продолжилось на ВДНХ - крупнейшем выставочном комплексе страны. Дети посетили знаменитую усадьбу Антона Павловича Чехова в Мелихово. Завершилась поездка автобусной экскурсией по Москве

С красотами Северной столицы, в рамках туристической программы «Моя Россия – град Петров» с 20 по 22 октября 2025 г. познакомятся обучающиеся Центральной детской музыкальной школы Саратова и Детской школы искусств с. Александров Гай.

- Уверена, что путешествия по двум столицам нашей Родины обогатят внутренний мир наших одаренных детей, вдохновят на новые творческие свершения и подарят яркие воспоминания на всю жизнь, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Культурно-просветительские программы для школьников реализует Минкультуры России в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения детей к истории и культуре России.