80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург

80 учеников пяти детских школ искусств Саратовской области побывают в Москве и Санкт-Петербурге. Все они – победители и призеры региональных этапов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучшая сельская детская школа искусств». Поездки организованы в рамках культурно-просветительских программ для школьников национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».В сентябре в рамках туристической программы «Москва: культура и искусство» одаренные дети открыли для себя знаковые культурные достопримечательности столицы нашей Родины.Юные музыканты и художники Детской школы искусств №2 им. И.Я. Паницкого города Балаково, Детской школы искусств №6 Энгельсского муниципального района и Детской школы искусств города Пугачева посетили Третьяковскую галерею, прошлись по Арбату, увидели Красную площадь, Александровский сад, Парк Зарядье. Ребята окунулись в мир великого композитора Петра Ильича Чайковского в музее «Чайковский и мир». Небоскребы Москва-Сити удивили своими масштабами и панорамой города. Путешествие продолжилось на ВДНХ - крупнейшем выставочном комплексе страны. Дети посетили знаменитую усадьбу Антона Павловича Чехова в Мелихово. Завершилась поездка автобусной экскурсией по МосквеС красотами Северной столицы, в рамках туристической программы «Моя Россия – град Петров» с 20 по 22 октября 2025 г. познакомятся обучающиеся Центральной детской музыкальной школы Саратова и Детской школы искусств с. Александров Гай.- Уверена, что путешествия по двум столицам нашей Родины обогатят внутренний мир наших одаренных детей, вдохновят на новые творческие свершения и подарят яркие воспоминания на всю жизнь, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Культурно-просветительские программы для школьников реализует Минкультуры России в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения детей к истории и культуре России.