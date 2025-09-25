Поправки в бюджет: средства направят на поддержку участников СВО, здравоохранение и переселение из аварийного жилья

просмотров: 74

Привлеченные при поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина средства в сумме 682,1 млн рублей предусматриваются на ремонт дворов школ и детских садов, в том числе 452,9 млн рублей - в порядке замещения ранее предусмотренных ассигнований, а также увеличение ассигнований на эти цели на 229,2 млн рублей. Кроме того, по инициированному спикером Госдумы проекту предусматривается по 235 млн рублей в 2025 и 2026 годах в рамках прохождения государственной экспертизы строительства трех школ в Саратове в микрорайонах «Солнечный-2» и «Авиатор».Значительная часть финансирования пойдет на здравоохранение. В рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» на базе 6-й горбольницы имени В.Н. Кошелева Саратова запланировано создание нового модульного приемно-диагностического отделения. На приобретение модуля и его оснащение из федерального бюджета выделено 558,6 млн, с учетом областной доли финансирование составит 570 млн рублей.Федеральные средства в сумме 390,7 млн рублей направляются также на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим в период проведения специальной военной операции.В целях оказания мер поддержки участникам СВО резервный фонд Правительства области увеличивается на 3,5 млрд рублей.По поручению губернатора Романа Бусаргина под особым контролем находится вопрос обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий граждан. Текущими поправками на эти цели предусмотрено еще 388,1 млн рублей, из них за счет средств областного бюджета – 336,4 млн рублей.«Кроме того, в проекте отражены средства Фонда развития территорий - 743,5 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Губернатором области принято принципиальное решение по продолжению участия в программе, несмотря на сложности с бюджетом. В соответствии с направленной заявкой область включена в третий этап программы, на 2025-2026 годы. В новый этап войдут три муниципалитета – Саратов, Энгельсский и Ершовский районы, которым будет предоставлено суммарно 1,2 млрд с учетом областной доли», - рассказала глава регионального минфина Ирина Бегинина.Губернатором области принято решение о выделении городу Саратову в 2026 году 1 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети в целях проведения контрактации в текущем году.С учетом корректировок доходы областного бюджета на 2025 составят 183,8 млрд рублей, а расходы – 207 млрд рублей.