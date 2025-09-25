Саратовский педагог участвует во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

просмотров: 76

Столица Сибири радушно приняла финал Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям».Саратовскую область представляет Виктория Семёнова, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса, педагог дополнительного образования художественной направленности Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.Программа финала включает индивидуальные и групповые конкурсные испытания. Участники провели открытые занятия «Твой путь к самореализации и успеху», и сегодня посоревнуются в импровизационном конкурсе, оценивающем навыки групповой работы.Финал завершится 26 сентября. Для участников организованы мастер-классы, индивидуальные и командные испытания. Жюри оценит методическую точность, владение современными технологиями, индивидуальный подход и вклад в развитие системы допобразования.