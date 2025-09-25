25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:03 | 25 сентября
В Саратовской области вводится ответственность за съемку и публикацию беспилотных атак
13:08 | 25 сентября
Саратовцы познакомятся с прорывными открытиями российских ученых на выставке в СГУ
12:03 | 25 сентября
Поправки в бюджет: средства направят на поддержку участников СВО, здравоохранение и переселение из аварийного жилья
11:29 | 25 сентября
На встрече со школьниками герой СВО рассказал о военной службе
11:04 | 25 сентября
Саратовский педагог участвует во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
10:05 | 25 сентября
За последние пять лет в Дергачевскую районную больницу поступило несколько единиц новейшего диагностического оборудования
09:47 | 25 сентября
Губернатор отметил эффективность работы саратовского УФАС
09:03 | 25 сентября
День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
Столица Сибири радушно приняла финал Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям».

Саратовскую область представляет Виктория Семёнова, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса, педагог дополнительного образования художественной направленности Дворца творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.

Программа финала включает индивидуальные и групповые конкурсные испытания. Участники провели открытые занятия «Твой путь к самореализации и успеху», и сегодня посоревнуются в импровизационном конкурсе, оценивающем навыки групповой работы.

Финал завершится 26 сентября. Для участников организованы мастер-классы, индивидуальные и командные испытания. Жюри оценит методическую точность, владение современными технологиями, индивидуальный подход и вклад в развитие системы допобразования.