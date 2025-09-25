За последние пять лет в Дергачевскую районную больницу поступило несколько единиц новейшего диагностического оборудования

25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Это стало возможным в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Полностью обновлен рентгенологический кабинет, в котором можно пройти не только рентгенологическое обследование, но и маммографию. Только в этом году в этом кабинете проведено более 2,5 тыс исследований.

В рамках программы модернизации произведён и капитальный ремонт стационарного корпуса больницы. Теперь пациентов здесь встречают светлые, уютные палаты и коридоры, яркие комнаты отдыха, восстановленный после многолетнего простоя лифт. Рентгенологический кабинет расположился на первом этаже отремонтированного корпуса.

«Теперь наши пациенты могу пройти качественное обследование в комфортных условиях. Программа модернизации реализуется с 2021 года и помогает повышать качество регионального здравоохранения. Одна из основных целей - повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства соблюдается на 100%», - поделилась и.о. главного врача больницы Маринэ Геворкян.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».