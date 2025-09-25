День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова
27 сентября в 15.00 на площади Н.Г.Чернышевского в Саратове состоится программа, посвященная Дню туризма
Гостей ожидает день открытых дверей в музеях, выступление цирка «Арт-Алле», фотозоны, мастер-классы, квиз-плиз, ART-пространство, ярмарка ремесленников, интерактивы от народного ансамбля, инсталляция «Печь пожеланий городу», купеческий бал, малая и главная сцены, концертная программа лучших коллективов Саратова.
Локации и декорации перенесут гостей через разные эпохи — от «купеческого» до современного Саратова.
Посетители смогут не только открыть для себя город заново, но и отправить себе письмо в будущее — маленький магический сувенир с праздника.
Специальный гость — Ramil’
Подробнее в группе события (https://vk.com/tourism_day_saratov)
