День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова

Гостей ожидает день открытых дверей в музеях, выступление цирка «Арт-Алле», фотозоны, мастер-классы, квиз-плиз, ART-пространство, ярмарка ремесленников, интерактивы от народного ансамбля, инсталляция «Печь пожеланий городу», купеческий бал, малая и главная сцены, концертная программа лучших коллективов Саратова.Локации и декорации перенесут гостей через разные эпохи — от «купеческого» до современного Саратова.Посетители смогут не только открыть для себя город заново, но и отправить себе письмо в будущее — маленький магический сувенир с праздника.Специальный гость — Ramil’Подробнее в группе события (https://vk.com/tourism_day_saratov)