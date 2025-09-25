25 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
14:03 | 25 сентября
В Саратовской области вводится ответственность за съемку и публикацию беспилотных атак
13:08 | 25 сентября
Саратовцы познакомятся с прорывными открытиями российских ученых на выставке в СГУ
12:03 | 25 сентября
Поправки в бюджет: средства направят на поддержку участников СВО, здравоохранение и переселение из аварийного жилья
11:29 | 25 сентября
На встрече со школьниками герой СВО рассказал о военной службе
11:04 | 25 сентября
Саратовский педагог участвует во Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
10:05 | 25 сентября
За последние пять лет в Дергачевскую районную больницу поступило несколько единиц новейшего диагностического оборудования
09:47 | 25 сентября
Губернатор отметил эффективность работы саратовского УФАС
09:03 | 25 сентября
День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
День туризма впервые широко отметят в историческом центре Саратова

27 сентября в 15.00 на площади Н.Г.Чернышевского в Саратове состоится программа, посвященная Дню туризма




Гостей ожидает день открытых дверей в музеях, выступление цирка «Арт-Алле», фотозоны, мастер-классы, квиз-плиз, ART-пространство, ярмарка ремесленников, интерактивы от народного ансамбля, инсталляция «Печь пожеланий городу», купеческий бал, малая и главная сцены, концертная программа лучших коллективов Саратова.

Локации и декорации перенесут гостей через разные эпохи — от «купеческого» до современного Саратова.

Посетители смогут не только открыть для себя город заново, но и отправить себе письмо в будущее — маленький магический сувенир с праздника.

Специальный гость — Ramil’

Подробнее в группе события (https://vk.com/tourism_day_saratov)