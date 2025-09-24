Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой

просмотров: 94

- Возмущен до глубины души! Вижу всю эту вакханалию, читаю новости и киплю от гнева. Кто дал право жителям других районов Саратова лезть в наши дела? Уверен, некоторые из них ранее даже не видели своими глазами сквер «Территория детства». Зато теперь, видите ли, им не нравится, что у нас школу собираются строить.Уважаемые «сочувствующие» никак не поймут, что это наш микрорайон, здесь жить нам, нашим детям, а не им! Мы без заботы пришлых сердобольных «активистов» лучше знаем, что нам нужно. Школа – это будущее наших детей, это возможность получить достойное образование, не учиться в две смены, сидя в переполненных классах, - высказался житель Молодежного Иван Плетнёв.Ирина Агафонова, мама двоих детей, разделяет мнение возмущенного соседа:- Если бы те, кто хотят помешать началу строительства школы, реально жили в нашем микрорайоне, то понимали бы разницу между сохранением запустелой части сквера и перспективой получения детьми достойного и качественного образования. Сборищам маргиналов, отдыхавшим там «под пивко» или что покрепче, прикрытие их любимого уголка природы может быть не по душе, но адекватные люди осознают жизненную необходимость строительства современной школы с просторными классами, спортивным ядром и бассейном. Мой совет самопровозглашенным активистам – вместо того, чтобы устраивать раздор и смуту, займитесь чем-нибудь общественно полезным. А от школы в нашем микрорайоне - руки прочь!Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школа будет вписана в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей, собравших десятки тысяч подписей с просьбой построить образовательное учреждение.Школа позволит решить проблему c переводом всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения. В ходе рассмотрения вариантов его размещения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.