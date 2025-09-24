24 сентября 2025 СРЕДА
Новости
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
17:36 | 24 сентября
Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой
17:34 | 24 сентября
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном
16:21 | 24 сентября
Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
16:21 | 24 сентября
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет
15:00 | 24 сентября
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой

Новости
Возмущенные жители микрорайона Молодежный не понимают – кто дает право неким «активистам» из других районов Саратова проводить деструктивную работу по недопущению строительства новой школы. Как отмечают горожане, эти борцы плохо понимают, что и кому они пытаются доказать.



- Возмущен до глубины души! Вижу всю эту вакханалию, читаю новости и киплю от гнева. Кто дал право жителям других районов Саратова лезть в наши дела? Уверен, некоторые из них ранее даже не видели своими глазами сквер «Территория детства». Зато теперь, видите ли, им не нравится, что у нас школу собираются строить.

Уважаемые «сочувствующие» никак не поймут, что это наш микрорайон, здесь жить нам, нашим детям, а не им! Мы без заботы пришлых сердобольных «активистов» лучше знаем, что нам нужно. Школа – это будущее наших детей, это возможность получить достойное образование, не учиться в две смены, сидя в переполненных классах, - высказался житель Молодежного Иван Плетнёв.

Ирина Агафонова, мама двоих детей, разделяет мнение возмущенного соседа:

- Если бы те, кто хотят помешать началу строительства школы, реально жили в нашем микрорайоне, то понимали бы разницу между сохранением запустелой части сквера и перспективой получения детьми достойного и качественного образования. Сборищам маргиналов, отдыхавшим там «под пивко» или что покрепче, прикрытие их любимого уголка природы может быть не по душе, но адекватные люди осознают жизненную необходимость строительства современной школы с просторными классами, спортивным ядром и бассейном. Мой совет самопровозглашенным активистам – вместо того, чтобы устраивать раздор и смуту, займитесь чем-нибудь общественно полезным. А от школы в нашем микрорайоне - руки прочь!

Напомним, в настоящее время в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова продолжается подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Школа будет вписана в пространство части сквера в рамках развития территории. Эту инициативу поддержало абсолютное большинство местных жителей, собравших десятки тысяч подписей с просьбой построить образовательное учреждение.

Школа позволит решить проблему c переводом всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в Молодежном на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения. В ходе рассмотрения вариантов его размещения были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.