Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
В Саратове в 2026 году дополнительно будет отремонтировано 30 километров дорог. На эти цели предусмотрен еще 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Сегодня депутаты Саратовской областной Думы поддержали проект главы региона о выделении на эти цели денежных средств.
Предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. Такие средства на огромные масштабы работ выделяются из областного бюджета Саратову впервые.
Председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Антон Головченко отметил важность бюджетных вложений в дорожный ремонт:
- Очень правильно, что большие средства вкладывают именно в дороги. Ведь это не только про удобство — это и про безопасность. Плохое покрытие провоцируют аварии, мешают транспорту, создают опасные ситуации для пешеходов.
Все давно ждали, что начнётся серьёзная работа в этом направлении. И теперь, когда на ремонт будут идти средства из разных источников, есть реальная возможность изменить ситуацию с дорогами в областном центре.