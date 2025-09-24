Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове

просмотров: 109

Предстоящий ремонт станет первым этапом проекта, рассчитанного на 3 года. Такие средства на огромные масштабы работ выделяются из областного бюджета Саратову впервые.Председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Антон Головченко отметил важность бюджетных вложений в дорожный ремонт:- Очень правильно, что большие средства вкладывают именно в дороги. Ведь это не только про удобство — это и про безопасность. Плохое покрытие провоцируют аварии, мешают транспорту, создают опасные ситуации для пешеходов.Все давно ждали, что начнётся серьёзная работа в этом направлении. И теперь, когда на ремонт будут идти средства из разных источников, есть реальная возможность изменить ситуацию с дорогами в областном центре.