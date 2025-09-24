24 сентября 2025 СРЕДА
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
11:14 | 24 сентября
«Семья. Карьера. Успех»: почти 800 жительниц региона стали участницами женских клубов при кадровых центрах
10:13 | 24 сентября
Школьники познакомились со средневековыми профессиями на фестивале «Укек»
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
Сегодня, 24 сентября, в Волгоградской области стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи. Событие будет посвящено важной теме – Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На слете соберутся лидеры и представители казачьей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет со всей России в количестве 150 человек.
Молодежь Окружного казачьего общества Саратовской области, а значит и Волжского войскового казачьего общества, будут представлять Ерёмин Виталий и Поляков Артем. Оба они воспитанники МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова», а также военно-патриотических клубов «Маргеловцы» и «Юный десантник».

Для того чтобы стать делегатами Слёта, молодые люди прошли серьёзный конкурсный отбор не только на знание истории казачества и его роли в истории Российского государства, но и продемонстрировали свою активную гражданскую позицию, а также разработали социально значимые проекты, которые представят на Всероссийском Форуме.

Перед убытием делегаты VI Всероссийского слета казачьей молодежи встретились с атаманом Окружного казачьего общества Саратовской области Фетисовым А.В. и директором МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» Гуркиной Е.А., выслушали слова напутствия, поделились своими ожиданиями от участия в предстоящем мероприятии и осознанием той ответственности, которая выпала на них - представителей Волжского войска.