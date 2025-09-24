В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи

просмотров: 96

Сегодня, 24 сентября, в Волгоградской области стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи. Событие будет посвящено важной теме – Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На слете соберутся лидеры и представители казачьей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет со всей России в количестве 150 человек.Молодежь Окружного казачьего общества Саратовской области, а значит и Волжского войскового казачьего общества, будут представлять Ерёмин Виталий и Поляков Артем. Оба они воспитанники МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова», а также военно-патриотических клубов «Маргеловцы» и «Юный десантник».Для того чтобы стать делегатами Слёта, молодые люди прошли серьёзный конкурсный отбор не только на знание истории казачества и его роли в истории Российского государства, но и продемонстрировали свою активную гражданскую позицию, а также разработали социально значимые проекты, которые представят на Всероссийском Форуме.Перед убытием делегаты VI Всероссийского слета казачьей молодежи встретились с атаманом Окружного казачьего общества Саратовской области Фетисовым А.В. и директором МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» Гуркиной Е.А., выслушали слова напутствия, поделились своими ожиданиями от участия в предстоящем мероприятии и осознанием той ответственности, которая выпала на них - представителей Волжского войска.