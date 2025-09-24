Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»

просмотров: 88

В первом полугодии 2025 года товарооборот Саратовской области с зарубежными партнерами увеличился на 23,6%. Экспорт вырос почти на 26%.Такие данные озвучил министр экономического развития области Андрей Разборов в ходе заседания Совета по экспортной деятельности.«Несмотря на санкционное давление на протяжении последних лет Саратовская область демонстрирует стабильный рост объема внешней торговли. Важно отметить, что регион входит в группу лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта», - отметил министр.Саратовская продукция пользуется спросом на мировых рынках, а торговые отношения поддерживаются с более чем 90 странами. В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии.Президентом перед регионами поставлена цель - обеспечить к 2030 году прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две третьих по сравнению с показателем 2023 года. Одним из инструментов достижения национальной цели является Региональный экспортный стандарт 2.0, который содержит набор стимулирующих инструментов, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе: начиная от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом.«Сегодня степень внедрения стандарта составляет порядка 80%, и мы 4 в Приволжском федеральном округе и 20 в общероссийском списке. Рассчитываем полностью завершить эту работу до 1 декабря этого года», - подчеркнул Андрей Разборов.