24 сентября 2025 СРЕДА
Новости
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
17:36 | 24 сентября
Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой
17:34 | 24 сентября
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном
16:21 | 24 сентября
Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
16:21 | 24 сентября
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет
15:00 | 24 сентября
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»

Новости
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»

В первом полугодии 2025 года товарооборот Саратовской области с зарубежными партнерами увеличился на 23,6%. Экспорт вырос почти на 26%.

Такие данные озвучил министр экономического развития области Андрей Разборов в ходе заседания Совета по экспортной деятельности.

«Несмотря на санкционное давление на протяжении последних лет Саратовская область демонстрирует стабильный рост объема внешней торговли. Важно отметить, что регион входит в группу лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта», - отметил министр.

Саратовская продукция пользуется спросом на мировых рынках, а торговые отношения поддерживаются с более чем 90 странами. В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии.

Президентом перед регионами поставлена цель - обеспечить к 2030 году прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две третьих по сравнению с показателем 2023 года. Одним из инструментов достижения национальной цели является Региональный экспортный стандарт 2.0, который содержит набор стимулирующих инструментов, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе: начиная от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом.

«Сегодня степень внедрения стандарта составляет порядка 80%, и мы 4 в Приволжском федеральном округе и 20 в общероссийском списке. Рассчитываем полностью завершить эту работу до 1 декабря этого года», - подчеркнул Андрей Разборов.