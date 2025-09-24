24 сентября 2025 СРЕДА
Новости
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
17:36 | 24 сентября
Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой
17:34 | 24 сентября
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном
16:21 | 24 сентября
Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
16:21 | 24 сентября
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет
15:00 | 24 сентября
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет

Саратовская делегация приняла участие в гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заключительный гала-концерт состоялся 20 сентября в городском концертном зале города-героя Тулы. Участниками праздничной программы стали более 250 артистов любительских творческих коллективов из 13 регионов, театрализованные представления которых были признаны лауреатами фестиваля.

Саратовский регион представили ансамбль народного танца «Варенька», ансамбль народного танца «Потешки», артист цирка «Арт-Алле» Михаил Байрамов, ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики», сводный ансамбль Центра народного творчества «Дружба».

Гала-концерт под названием «Это нужно не мертвым, это нужно живым» представил все разнообразие жанров народного творчества: фольклор, театр, цирк, вокал, хореографию, музыку. Он подытожил трёхлетний фестивальный цикл, стартовавший в феврале 2023 года.

По итогам фестиваля «Салют Победы» все участники программ, ставших лауреатами, в ближайшее время получат именные дипломы.