24 сентября 2025 СРЕДА
20:56 | 24 сентября
80 талантливых детей нашего региона поощрили поездками в Москву и Санкт-Петербург
18:00 | 24 сентября
Министр экономики Андрей Разборов: «В этом году саратовские компании освоили новые рынки – Уругвая, Таиланда, Ливии»
17:36 | 24 сентября
Противников строительства школы в Молодежном призвали заняться общественно полезной работой
17:34 | 24 сентября
Руководитель регионального минобразования будет и впредь поддерживать активистов строительства школы в Молодежном
16:21 | 24 сентября
Благодаря проекту губернатора, появилась реальная возможность улучшить дороги в Саратове
16:21 | 24 сентября
Саратовские артисты исполнили лучшие песни военных лет
15:00 | 24 сентября
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь

.Гранты

С 19 по 21 сентября в Ивановской области состоялась окружная встреча экспертов Росмолодёжь.Гранты. Она стала площадкой для обмена опытом и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере поддержки молодежных инициатив.

Саратовскую область на встрече представляла директор фонда «Единение» Анастасия Шевченко-Севостьянова.

В течение нескольких дней участники анализировали лучшие практики и обсуждали передовые методы оценки проектов, представленных на грантовые конкурсы. Особое внимание было уделено вопросам прозрачности, эффективности и объективности экспертизы.

В рамках мероприятия рассматривались реальные кейсы и проводились обучающие сессии, направленные на совершенствование навыков экспертов.

Поддержка молодежных инициатив осуществляется в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.