Представитель Саратовской области приняла участие в окружной встрече экспертов Росмолодёжь

просмотров: 121

.ГрантыС 19 по 21 сентября в Ивановской области состоялась окружная встреча экспертов Росмолодёжь.Гранты. Она стала площадкой для обмена опытом и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере поддержки молодежных инициатив.Саратовскую область на встрече представляла директор фонда «Единение» Анастасия Шевченко-Севостьянова.В течение нескольких дней участники анализировали лучшие практики и обсуждали передовые методы оценки проектов, представленных на грантовые конкурсы. Особое внимание было уделено вопросам прозрачности, эффективности и объективности экспертизы.В рамках мероприятия рассматривались реальные кейсы и проводились обучающие сессии, направленные на совершенствование навыков экспертов.Поддержка молодежных инициатив осуществляется в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.