23 сентября 2025 ВТОРНИК
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
17:10 | 23 сентября
Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение саратовских льготников больше, чем в соседних регионах
16:42 | 23 сентября
В Красноармейской больнице в режиме «нон стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс на участие в осенних блог-турах по России в преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.

У жителей Саратовской области есть возможность отправиться в незабываемые путешествия.

С 9 по 11 октября участников проекта «ТопБЛОГ» примет легендарная «Северная верфь» в Санкт-Петербурге – место, где рождаются корабли и создается морская мощь страны. Участников блог-тура ждут три насыщенных дня: экскурсия по заводу и музею судостроения, погружение в рабочие процессы рядом с профессионалами и поездка в Кронштадт, где история и современность встречаются лицом к лицу.

Чтобы войти в число участников блог-тура в Северную столицу, необходимо зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» по ссылке и выполнить творческое задание «Морской кросс-контент» – объединить корабельную тему с тематикой своего блога. Работы принимаются до 30 сентября (23:59 по мск), итоги будут объявлены 3 октября.

С 28 по 30 ноября блогеров «ТопБЛОГ» примет гостеприимная Республика Дагестан. В рамках тура запланировано посещение крепости Нарын-Кала и музея Бестужева-Марлинского, знакомство с одним из коренных народов Дагестана – даргинцами. Участники увидят горные долины с высоты самого глубокого в мире Сулакского каньона, побывают в пещерах Нохъо и пройдут по навесным мостам над пропастью. Блог-тур позволит оценить характер региона, гастрономические открытия и создать вдохновляющий контент.

Чтобы стать участником блог-тура в Республику Дагестан, с 23 сентября необходимо выполнить два задания в сервисе «Другое Дело» по ссылке vk.cc/ctAwKq, зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» и пройти короткий тест на знание достопримечательностей России. Победителей выберут случайным образом с помощью рандомайзера в два этапа: имена первых двух счастливчиков назовут 15 октября, еще троих участников блог-тура – 5 ноября. Важно включить уведомления от сервиса «Другое Дело» на личной странице ВКонтакте, чтобы узнать о результатах розыгрыша.

Участники, желающие удвоить свои шансы на победу, могут попробовать свои силы в конкурсах сразу в двух блог-турах, открывая себе возможность отправиться сразу в два незабываемых путешествия.

Принять участие в конкурсах могут жители всех регионов России от 18 лет.