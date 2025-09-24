Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах

просмотров: 56

Соответствующие фото специалисты опубликовали в группе «Дороги Саратовской области» в социальной сети вконтакте, посвященной реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе.Одна из дорог находится в Новоузенском районе – «Новоузенск - Основной». Дорога важна для жителей, так как в отдаленном поселке Основной расположен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и постоянно дежурит бригада скорой помощи для выезда по близлежащим населенным пунктам. Помимо этого, в поселке Основной находится пожарная часть. Ранее отремонтировали 27 км этой дороги, в этом ещё 5 км. Специалисты сообщили, что в следующем году планируется продолжить ремонт дороги в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».Второй отремонтированный объект нацпроекта, который показали специалисты министерства дорожного хозяйства, - «Автоподъезд к селу Питерка». Ремонт провели на последнем ненормативном участке трассы протяженностью 7,4 км. Протяженность всего автоподъезда к Питерке — 21 км. Ранее по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 13,6 км трассы. Обновленный участок проходит по селам Моршанка и Питерка и ведет к поликлинике.