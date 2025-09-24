24 сентября 2025 СРЕДА
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
11:14 | 24 сентября
«Семья. Карьера. Успех»: почти 800 жительниц региона стали участницами женских клубов при кадровых центрах
10:13 | 24 сентября
Школьники познакомились со средневековыми профессиями на фестивале «Укек»
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах

Соответствующие фото специалисты опубликовали в группе «Дороги Саратовской области» в социальной сети вконтакте, посвященной реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе.

Одна из дорог находится в Новоузенском районе – «Новоузенск - Основной». Дорога важна для жителей, так как в отдаленном поселке Основной расположен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и постоянно дежурит бригада скорой помощи для выезда по близлежащим населенным пунктам. Помимо этого, в поселке Основной находится пожарная часть. Ранее отремонтировали 27 км этой дороги, в этом ещё 5 км. Специалисты сообщили, что в следующем году планируется продолжить ремонт дороги в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».

Второй отремонтированный объект нацпроекта, который показали специалисты министерства дорожного хозяйства, - «Автоподъезд к селу Питерка». Ремонт провели на последнем ненормативном участке трассы протяженностью 7,4 км. Протяженность всего автоподъезда к Питерке — 21 км. Ранее по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 13,6 км трассы. Обновленный участок проходит по селам Моршанка и Питерка и ведет к поликлинике.