«Семья. Карьера. Успех»: почти 800 жительниц региона стали участницами женских клубов при кадровых центрах

просмотров: 79

В Саратовской области в районных кадровых центрах продолжают работу женские клубы «Семья. Карьера. Успех». Клубы объединяет участниц, стремящихся к личностному и карьерному росту, и предлагают возможности для обмена опытом, генерации идей, а также освоения знаний и навыков в сфере карьерной грамотности.Так, в кадровом центре Марксовского района участницы женского клуба обсудили ключевые темы, актуальные для женщин, находящихся в поиске работы. Особое внимание было уделено вопросам государственной социальной поддержки. Представитель управления социальной поддержки рассказала о возможностях социального контракта. Соцконтракт не только помогает улучшить финансовое положение семьи, но и стимулирует женщин к активному поиску работы и профессиональному развитию.Кроме того, была затронута тема смены профессии и получения новой квалификации. Участницам рассказали о возможностях, которые предоставляет федеральный проект «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Программа дает женщинам шанс освоить востребованные профессии, адаптироваться к современным требованиям рынка труда и найти свое место в профессиональной среде.Возможности прохождения бесплатного обучения также обсудили на заседании клуба в Духовницком районе. Специалисты кадрового центра рассказали и о программах по содействию к началу предпринимательской деятельности. В рамках мероприятия участницы клуба прошли психологическое тестирование, направленное на определение самооценки – важного аспекта в достижении успеха.«Женские клубы вызывают у жительниц региона все больший интерес. Если по итогам прошлого года было проведено 60 заседаний женских клубов, которые посетили 650 участниц, то с начала текущего года прошло уже 97 собраний, в которых приняли участие 776 человек. Вопросы на обсуждение выносятся актуальные, часто по запросам самих женщин – как открыть собственное дело, как получить новую профессию, как совместить работу и уход за ребенком. Каждая женщина получает индивидуальную поддержку, особое внимание уделяем близким участников специальной военной операции, женщинам в возрасте 50+ и молодым мамам. В этом году благодаря участию во встречах женского клуба 94 женщины нашли работу, а 13 – открыли собственное дело», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.Напомним, работа женских клубов продолжается в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Кадры».