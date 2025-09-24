24 сентября 2025 СРЕДА
Новости
13:17 | 24 сентября
Жителям предложили сравнить дороги до ремонта и после в Новоузенском и Питерском районах
12:16 | 24 сентября
Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем
11:59 | 24 сентября
В Волгограде стартует VI Всероссийский слет казачьей молодежи
11:14 | 24 сентября
«Семья. Карьера. Успех»: почти 800 жительниц региона стали участницами женских клубов при кадровых центрах
10:13 | 24 сентября
Школьники познакомились со средневековыми профессиями на фестивале «Укек»
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
«Семья. Карьера. Успех»: почти 800 жительниц региона стали участницами женских клубов при кадровых центрах

В Саратовской области в районных кадровых центрах продолжают работу женские клубы «Семья. Карьера. Успех». Клубы объединяет участниц, стремящихся к личностному и карьерному росту, и предлагают возможности для обмена опытом, генерации идей, а также освоения знаний и навыков в сфере карьерной грамотности.

Так, в кадровом центре Марксовского района участницы женского клуба обсудили ключевые темы, актуальные для женщин, находящихся в поиске работы. Особое внимание было уделено вопросам государственной социальной поддержки. Представитель управления социальной поддержки рассказала о возможностях социального контракта. Соцконтракт не только помогает улучшить финансовое положение семьи, но и стимулирует женщин к активному поиску работы и профессиональному развитию.

Кроме того, была затронута тема смены профессии и получения новой квалификации. Участницам рассказали о возможностях, которые предоставляет федеральный проект «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Программа дает женщинам шанс освоить востребованные профессии, адаптироваться к современным требованиям рынка труда и найти свое место в профессиональной среде.

Возможности прохождения бесплатного обучения также обсудили на заседании клуба в Духовницком районе. Специалисты кадрового центра рассказали и о программах по содействию к началу предпринимательской деятельности. В рамках мероприятия участницы клуба прошли психологическое тестирование, направленное на определение самооценки – важного аспекта в достижении успеха.

«Женские клубы вызывают у жительниц региона все больший интерес. Если по итогам прошлого года было проведено 60 заседаний женских клубов, которые посетили 650 участниц, то с начала текущего года прошло уже 97 собраний, в которых приняли участие 776 человек. Вопросы на обсуждение выносятся актуальные, часто по запросам самих женщин – как открыть собственное дело, как получить новую профессию, как совместить работу и уход за ребенком. Каждая женщина получает индивидуальную поддержку, особое внимание уделяем близким участников специальной военной операции, женщинам в возрасте 50+ и молодым мамам. В этом году благодаря участию во встречах женского клуба 94 женщины нашли работу, а 13 – открыли собственное дело», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.

Напомним, работа женских клубов продолжается в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Кадры».