Школьники познакомились со средневековыми профессиями на фестивале «Укек»

На территории Исторического парка «Россия — Моя история» прошел фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Мероприятие посетили тысячи школьников из Саратовской области и других регионов в рамках единой модели профориентации «Билет в будущее». Участники познакомились с реконструкцией средневековых ремесел: кузнечным делом, мукомольным производством, плетением канатов, гончарным искусством и деревообработкой.На фестивале реконструкторы продемонстрировали технологические процессы и исторические особенности профессий, подчеркнув их преемственность с современными специальностями. Особый интерес вызвали мастер-классы по археологической реставрации от специалистов Института археологии им. А.Х. Халикова Республики Татарстан. Участники смогли не только наблюдать за работой мастеров, но и самостоятельно пробовать традиционные ремесла.Заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин подчеркнул: «Профориентационной работе со школьниками в Саратовской области сегодня уделяется особое внимание. Важность темы ранней профориентации для экономики страны обозначена как приоритетная Президентом РФ. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях России внедрена Единая модель профориентации обучающихся 6-11 классов. С 2025 года она включает обновленный проект «Билет в будущее», реализуемый в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Современные форматы взаимодействия школьников с миром профессий позволяют ребятам уже в юном возрасте определиться с той сферой деятельности, в которой они смогут успешно самореализоваться».