23 сентября 2025 ВТОРНИК
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
17:10 | 23 сентября
Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение саратовских льготников больше, чем в соседних регионах
16:42 | 23 сентября
В Красноармейской больнице в режиме «нон стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля

Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля


В 2025 году на территории Саратовской области зарегистрировано 2650 единиц общественного транспорта, в том числе 411 единиц, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива.

Минтранс провел опрос, посвященный Всемирному дню без автомобиля и популяризации общественного транспорта, использующего в том числе и альтернативные виды топлива. Анкетирование проводилось на Платформе обратной связи портала "Госуслуги".

Специалисты ведомства поинтересовались, знают ли жители о такой экологической акции, участвуют ли в подобных мероприятиях и какими видами транспорта предпочитают пользоваться.

По итогам опроса, большая часть интервьюируемых (87,5%) ежедневно пользуются общественным транспортом. Чаще всего саратовцы выбирают троллейбус (50%), автобусом и маршрутным такси пользуются по 25% пассажиров.

Респонденты также предложили собственные инициативы для снижения негативного влияния личного автомобиля на экологию. Жители региона посоветовали проводить больше акций с целью минимизации негативного влияния выхлопа автомобилей на экологию; обновление подвижного состава общественного транспорта и создания комфортных условий для передвижения в нем (оснащение валидаторами, USB-розетками).