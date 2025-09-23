Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля

просмотров: 79

В 2025 году на территории Саратовской области зарегистрировано 2650 единиц общественного транспорта, в том числе 411 единиц, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива.Минтранс провел опрос, посвященный Всемирному дню без автомобиля и популяризации общественного транспорта, использующего в том числе и альтернативные виды топлива. Анкетирование проводилось на Платформе обратной связи портала "Госуслуги".Специалисты ведомства поинтересовались, знают ли жители о такой экологической акции, участвуют ли в подобных мероприятиях и какими видами транспорта предпочитают пользоваться.По итогам опроса, большая часть интервьюируемых (87,5%) ежедневно пользуются общественным транспортом. Чаще всего саратовцы выбирают троллейбус (50%), автобусом и маршрутным такси пользуются по 25% пассажиров.Респонденты также предложили собственные инициативы для снижения негативного влияния личного автомобиля на экологию. Жители региона посоветовали проводить больше акций с целью минимизации негативного влияния выхлопа автомобилей на экологию; обновление подвижного состава общественного транспорта и создания комфортных условий для передвижения в нем (оснащение валидаторами, USB-розетками).