Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность

просмотров: 92

С 7 по 28 октября 2025 года состоится VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности – ежегодный просветительский проект Банка России, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финансовой грамотности среди всех категорий населения.В рамках индивидуального зачета каждый участник отвечает на вопросы самостоятельно, в рамках семейного зачета участники могут проверить финансовую грамотность всей семьи в зависимости от возраста члена семьи.Задания для взрослого населения разработаны на основе жизненных ситуаций, что позволяет оценить свои знания по конкретным темам и повышает практическую значимость информации, полученной в ходе прохождения зачета.Подробности и регистрация – на сайте проекта https://finzachet.ru/.