23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
20:19 | 23 сентября
Жители Саратовской области могут выиграть путешествие в Санкт-Петербург и Республику Дагестан
20:11 | 23 сентября
Саратовцы назвали самый популярный вид транспорта во Всемирный день без автомобиля
18:51 | 23 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала в Сингапуре еще две медали и стала чемпионкой мира
18:00 | 23 сентября
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность
17:56 | 23 сентября
Председатель Молодежного Правительства отметил неоспоримость потребности новой школы в Молодежном
17:10 | 23 сентября
Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение саратовских льготников больше, чем в соседних регионах
16:42 | 23 сентября
В Красноармейской больнице в режиме «нон стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность

Новости
Жители Саратовской области смогут проверить финансовую грамотность


С 7 по 28 октября 2025 года состоится VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности – ежегодный просветительский проект Банка России, нацеленный на формирование финансовой культуры и популяризацию темы финансовой грамотности среди всех категорий населения.

В рамках индивидуального зачета каждый участник отвечает на вопросы самостоятельно, в рамках семейного зачета участники могут проверить финансовую грамотность всей семьи в зависимости от возраста члена семьи.

Задания для взрослого населения разработаны на основе жизненных ситуаций, что позволяет оценить свои знания по конкретным темам и повышает практическую значимость информации, полученной в ходе прохождения зачета.

Подробности и регистрация – на сайте проекта https://finzachet.ru/.