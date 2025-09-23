Расходы областного бюджета на лекарственное обеспечение саратовских льготников больше, чем в соседних регионах

просмотров: 129

Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения. Всего же за три года сумма средств, направляемая на лекарства для саратовских льготников, выросла на 198% – с 1,957 до 3,875 млрд рублей, то есть почти вдвое. С учетом средств, поступающих из федерального бюджета, итоговая сумма, выделенная на эти цели в 2025 году, превышает 5 млрд рублей.Как отметил политолог, член Общественной палаты области, заведующий кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС Иван Бирюлин, отдельные категории граждан в Саратовской области, нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении, находятся в более выигрышном положении, нежели жители соседних регионов.- На самом деле, 3 млрд 875 млн рублей – весьма солидная сумма для нашего региона. Если разделить ее на всех жителей Саратовской области, то на каждого человека придется порядка полутора тысяч рублей. И это с учетом того, что подавляющему большинству населения нет надобности в льготных лекарственных средствах. Возьмем Самарскую область. Сумма, выделяемая из областного бюджета соседнего региона, несколько выше – 4,3 млрд рублей, но и численность населения гораздо больше, чем у нас. Вот и получается, что на каждого самарца приходится только порядка 1400 рублей. В Пензенской же области аналогичная сумма на душу населения будет вообще заметно ниже – около 700 рублей.Вообще, динамика, которая демонстрируется в нашей области при увеличении расходов на льготное лекарственное обеспечение, вызывает уверенный оптимизм. Чётко прослеживается грамотная политика региональной власти в этом направлении, видна забота о людях, которым остро нужна порой весьма дорогостоящая помощь. Это подтверждается ещё и кратным сокращением жалоб к нам, общественникам, на не обеспечение жителей лекарствами. За последнее время их реально стало меньше.Но при всем при этом, в СМИ появляется информация об очередном возбуждении уголовных дел из-за не предоставлении лекарств льготникам.Обладая цифрами и фактами, хочется сказать - в Саратовской области коренным образом и в лучшую сторону изменяется система льготного лекарственного обеспечения. Конечно, ничего не бывает идеальным, и пресловутый человеческий фактор все ещё может повлиять на эту процедуру в связи с задержками, нерасторопностью отдельных ответственных лиц. Но, повторюсь, сделан уверенный шаг, ситуация меняется. И есть уверенность, что уже в скором времени системные проблемы, связанные с этой очень жизненно важной сферой, уйдут в прошлое" , - резюмировал Иван Бирюлин.