Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой

просмотров: 85

Военная служба по контракту - это не только ответственность, но и серьёзный доход. Только за первый год саратовские бойцы могут получить до 6,5 миллиона рублей. За первый же месяц службы выплаты составляют до 3,7 миллиона рублей.- Важно, что поддержка участников спецоперации осуществляется не только на федеральном уровне. Выплата новобранцам, заключившим контракт, из бюджета Саратовской области увеличилась в три раза. Дополнительно можно получить хорошую прибавку, успешно выполняя боевые задачи. Так за уничтожение вражеской техники предусмотрены выплаты от 50 тысяч до миллиона рублей. Это реальные деньги, которые позволяют обеспечить семью и строить планы на будущее, - отметил участник специальной военной операции Сергей Целихин. – Все эти меры укрепляют престиж военной службы. Важно, что государство не только требует дисциплины, самоотдачи, четкого выполнения приказов, без чего невозможна служба на передовой, но и щедро вознаграждает. Поддержка семей, достойное содержание, гарантии после службы – все это делает профессию военного уважаемой и востребованной.Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36 или в пункты отбора по месту жительства. Подробности можно узнать по номерам телефона: 8 (8452) 38-19-20 или 117.