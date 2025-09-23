23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой

Новости
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой


Военная служба по контракту - это не только ответственность, но и серьёзный доход. Только за первый год саратовские бойцы могут получить до 6,5 миллиона рублей. За первый же месяц службы выплаты составляют до 3,7 миллиона рублей.

Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой

- Важно, что поддержка участников спецоперации осуществляется не только на федеральном уровне. Выплата новобранцам, заключившим контракт, из бюджета Саратовской области увеличилась в три раза. Дополнительно можно получить хорошую прибавку, успешно выполняя боевые задачи. Так за уничтожение вражеской техники предусмотрены выплаты от 50 тысяч до миллиона рублей. Это реальные деньги, которые позволяют обеспечить семью и строить планы на будущее, - отметил участник специальной военной операции Сергей Целихин. – Все эти меры укрепляют престиж военной службы. Важно, что государство не только требует дисциплины, самоотдачи, четкого выполнения приказов, без чего невозможна служба на передовой, но и щедро вознаграждает. Поддержка семей, достойное содержание, гарантии после службы – все это делает профессию военного уважаемой и востребованной.

Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36 или в пункты отбора по месту жительства. Подробности можно узнать по номерам телефона: 8 (8452) 38-19-20 или 117.