Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию

просмотров: 83

Более двух тысяч работников учреждений Саратовской области, в том числе спортивной отрасли, получили единовременную премию в размере 10 тысяч рублей. Решение о премировании работников соцсферы принял губернатор области Роман Викторович Бусаргин.Денежные средства уже начислены получателям. В отрасли спорта это семь учреждений, которые осуществляют работу по подготовке юных спортсменов, пропаганде здорового образа жизни и обучению будущих тренеров. В их число вошло и областное училище олимпийского резерва.«Главная задача нашей работы — подготовка профессиональных кадров для отрасли спорта. Наши педагоги — это специалисты высокого уровня. Приятно, что губернатор ценит их каждодневный труд»,- подчеркнул директор училища олимпийского резерва Николай Быстров.Выплаты также получили тренеры-преподаватели школы олимпийского резерва по футболу «Сокол», хоккейной школы «Кристалл» и школы олимпийского резерва по боксу.«Для наших тренеров эта поддержка — не только материальная помощь, но и признание их вклада. Каждый день они работают с детьми, прививают любовь к спорту, помогают воспитывать дисциплину и силу характера. Такие инициативы вдохновляют двигаться вперед и достигать новых результатов вместе с ребятами»,- отметил директор школы олимпийского резерва по боксу Борис Королев.