15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
Более двух тысяч работников учреждений Саратовской области, в том числе спортивной отрасли, получили единовременную премию в размере 10 тысяч рублей. Решение о премировании работников соцсферы принял губернатор области Роман Викторович Бусаргин.

Денежные средства уже начислены получателям. В отрасли спорта это семь учреждений, которые осуществляют работу по подготовке юных спортсменов, пропаганде здорового образа жизни и обучению будущих тренеров. В их число вошло и областное училище олимпийского резерва.

«Главная задача нашей работы — подготовка профессиональных кадров для отрасли спорта. Наши педагоги — это специалисты высокого уровня. Приятно, что губернатор ценит их каждодневный труд»,- подчеркнул директор училища олимпийского резерва Николай Быстров.

Выплаты также получили тренеры-преподаватели школы олимпийского резерва по футболу «Сокол», хоккейной школы «Кристалл» и школы олимпийского резерва по боксу.

«Для наших тренеров эта поддержка — не только материальная помощь, но и признание их вклада. Каждый день они работают с детьми, прививают любовь к спорту, помогают воспитывать дисциплину и силу характера. Такие инициативы вдохновляют двигаться вперед и достигать новых результатов вместе с ребятами»,- отметил директор школы олимпийского резерва по боксу Борис Королев.