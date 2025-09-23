В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма

просмотров: 86

В праздничный день атаман Александрово-Гайского казачьего общества Саратовской области Сергей Владимирович Камаристов посетил Новоузенский храм вместе с казаками. В храме присутствовал настоятель — иерей Александр Милованов.От имени казаков и прихожан храма Казанской иконы Божией Матери отцу Александру был передан в дар самовар XIX века производства братьев Баташевых — исторический артефакт, представляющий культурное наследие страны (братья Баташевы — известные промышленники, чья продукция высоко ценилась по всей стране).По словам Сергея Владимировича, "этот самовар шесть лет назад подарили археологи из Самары. Он простоял у меня в сарае — хотел отреставрировать, да руки не доходили. А отец Александр собирает старинные самовары и держит их в открытом доступе — так вот я и подумал пополнить его коллекцию. Чем порадовал весь Новоузенский приход».Подарок передан для сохранения и духовно-культурного просвещения.В ходе встречи отец Александр предложил собравшимся загадку:«Кто родной брат церковного подсвечника?»Ответ — самовар. Оба, по его словам, «согревают и объединяют людей».По завершении богослужения выступил ансамбль TRINITY BELLS — воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова.