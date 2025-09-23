23 сентября 2025 ВТОРНИК
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
12:11 | 23 сентября
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма

В праздничный день атаман Александрово-Гайского казачьего общества Саратовской области Сергей Владимирович Камаристов посетил Новоузенский храм вместе с казаками. В храме присутствовал настоятель — иерей Александр Милованов.

От имени казаков и прихожан храма Казанской иконы Божией Матери отцу Александру был передан в дар самовар XIX века производства братьев Баташевых — исторический артефакт, представляющий культурное наследие страны (братья Баташевы — известные промышленники, чья продукция высоко ценилась по всей стране).

По словам Сергея Владимировича, "этот самовар шесть лет назад подарили археологи из Самары. Он простоял у меня в сарае — хотел отреставрировать, да руки не доходили. А отец Александр собирает старинные самовары и держит их в открытом доступе — так вот я и подумал пополнить его коллекцию. Чем порадовал весь Новоузенский приход».
Подарок передан для сохранения и духовно-культурного просвещения.

В ходе встречи отец Александр предложил собравшимся загадку:
«Кто родной брат церковного подсвечника?»
Ответ — самовар. Оба, по его словам, «согревают и объединяют людей».

По завершении богослужения выступил ансамбль TRINITY BELLS — воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова.