В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу

Энгельсская городская клиническая больница №1 получает различное оборудование благодаря участию в различных федеральных программах. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.По словам главы региона, эта больница оказывает широкий профиль медицинских услуг, обслуживая жителей не только Энгельса, но и 12 левобережных районов. Сейчас в больнице функционируют два томографа, благодаря чему очередь на этот вид исследования отсутствует. Также для перинатального центра закуплен аппарат для поддержки новорожденных с экстремально низкой массой тела."В комплексе с федеральными средствами ведется обновление инфраструктуры и по региональным программам. Заменили лифты в двух корпусах, отремонтировали помещения женской консультации, сейчас ведется обустройство территории по новой программе. К этому вопросу подключился также муниципалитет: планируется отремонтировать парковочную зону для посетителей", — рассказал Бусаргин.Реконструкционные работы на территории больницы будут продолжены в следующем году. Также будут направлены деньги на восстановление пищеблока и закупку оборудования для кухни. Больница будет включена во второй этап региональной программы по ремонту прибольничных территорий. Сейчас в Саратовской области реализуется первый этап этой программы, в рамках которой до конца года будут отремонтированы 27 таких территорий.