23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу

Новости
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу


Энгельсская городская клиническая больница №1 получает различное оборудование благодаря участию в различных федеральных программах. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, эта больница оказывает широкий профиль медицинских услуг, обслуживая жителей не только Энгельса, но и 12 левобережных районов. Сейчас в больнице функционируют два томографа, благодаря чему очередь на этот вид исследования отсутствует. Также для перинатального центра закуплен аппарат для поддержки новорожденных с экстремально низкой массой тела.

"В комплексе с федеральными средствами ведется обновление инфраструктуры и по региональным программам. Заменили лифты в двух корпусах, отремонтировали помещения женской консультации, сейчас ведется обустройство территории по новой программе. К этому вопросу подключился также муниципалитет: планируется отремонтировать парковочную зону для посетителей", — рассказал Бусаргин.

Реконструкционные работы на территории больницы будут продолжены в следующем году. Также будут направлены деньги на восстановление пищеблока и закупку оборудования для кухни. Больница будет включена во второй этап региональной программы по ремонту прибольничных территорий. Сейчас в Саратовской области реализуется первый этап этой программы, в рамках которой до конца года будут отремонтированы 27 таких территорий.