В Красноармейской больнице в режиме «нон стоп» выполняется одно из самых важных исследований в клинической практике врача — ЭКГ

Аппарат ЭКГ получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Электрокардиограф с интегрированным искусственным интеллектом позволяет автоматически выявлять даже самые незначительные отклонения от нормы, которые могут быть не замечены человеческим глазом. За год только на одном аппарате ЭКГ было проведено порядка 4,5 тыс исследований.«Благодаря программе модернизации, обеспечившей первичное звено современным оборудованием, повышается доступность качественной и своевременной медицинской помощи.В условиях общей тенденции к увеличению заболеваемости сердечно-сосудистыми патологиями, своевременное выявление отклонений в работе сердца играет критически важную роль. ЭКГ остается одним из основных методов диагностики, позволяющим оперативно оценивать состояние сердечной мышцы и выявлять нарушения ритма», - рассказал главный врач больницы Анзор Бахаев.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, решением Президента России она продолжена до 2030 в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».