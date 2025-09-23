23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья

В рамках нацпроекта Президента РФ «Инфраструктура для жизни» наш регион получит федеральное финансирование на данное направление, еще почти 40% софинансирует региональный бюджет.

Саратовская область вошла в 11 регионов России, которым одобрили заявки на участие в новом этапе программы переселения граждан из аварийного жилья.
Как сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, новые заявки 11 регионам одобрил Фонд развития территорий.

«Фонд развития территорий одобрил новые заявки на сумму порядка 3,74 млрд рублей. Планируется расселить порядка 77 тыс. кв. м и тем самым улучшить условия проживания 4,4 тыс. человек», - отметил Марат Хуснуллин, говоря в целом об 11 регионах.

Всего в общей сложности в новый этап программы на сегодняшний день вошли всего 28 регионов.

Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что принято принципиальное решение по продолжению участия в программе несмотря на все сложности с бюджетом. В этом году в новый этап программы вошли три муниципалитета – Саратов, Энгельс и Ершовский район. В рамках него будут расселены 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают 730 человек.

«С учетом того, что переселение из аварийного жилья остается одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед региональной властью, будем использовать все доступные механизмы. Также принято решение по реализации новых этапов программы в 2026 и 2027 годах. За этот период планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров жилья», - подчеркнул Роман Бусаргин.