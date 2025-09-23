Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья

просмотров: 60

Саратовская область вошла в 11 регионов России, которым одобрили заявки на участие в новом этапе программы переселения граждан из аварийного жилья.Как сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, новые заявки 11 регионам одобрил Фонд развития территорий.«Фонд развития территорий одобрил новые заявки на сумму порядка 3,74 млрд рублей. Планируется расселить порядка 77 тыс. кв. м и тем самым улучшить условия проживания 4,4 тыс. человек», - отметил Марат Хуснуллин, говоря в целом об 11 регионах.Всего в общей сложности в новый этап программы на сегодняшний день вошли всего 28 регионов.Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что принято принципиальное решение по продолжению участия в программе несмотря на все сложности с бюджетом. В этом году в новый этап программы вошли три муниципалитета – Саратов, Энгельс и Ершовский район. В рамках него будут расселены 13 тысяч квадратных метров аварийного жилья, на которых проживают 730 человек.«С учетом того, что переселение из аварийного жилья остается одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед региональной властью, будем использовать все доступные механизмы. Также принято решение по реализации новых этапов программы в 2026 и 2027 годах. За этот период планируется расселить более 50 тысяч квадратных метров жилья», - подчеркнул Роман Бусаргин.