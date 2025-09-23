Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
Всероссийские соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет завершились в Ростове-на-Дону. Участниками соревнований стали более 130 спортсменов из 13 регионов страны.
По итогам турнира саратовские спортсмены завоевали медали разного достоинства:
Вероника Малышева — 1 место в двойке парной, 1 место в четверке парной
Софья Тараканова — 3 место в одиночке
Даниил Поляков, Алексей Колосов, Георгий Коровкин и Владислав Скародкин — 3 место в четверке парной