23 сентября 2025 ВТОРНИК
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований

Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований


Всероссийские соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет завершились в Ростове-на-Дону. Участниками соревнований стали более 130 спортсменов из 13 регионов страны.

По итогам турнира саратовские спортсмены завоевали медали разного достоинства:
Вероника Малышева — 1 место в двойке парной, 1 место в четверке парной
Софья Тараканова — 3 место в одиночке
Даниил Поляков, Алексей Колосов, Георгий Коровкин и Владислав Скародкин — 3 место в четверке парной