Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет завершились в Ростове-на-Дону. Участниками соревнований стали более 130 спортсменов из 13 регионов страны.По итогам турнира саратовские спортсмены завоевали медали разного достоинства:Вероника Малышева — 1 место в двойке парной, 1 место в четверке парнойСофья Тараканова — 3 место в одиночкеДаниил Поляков, Алексей Колосов, Георгий Коровкин и Владислав Скародкин — 3 место в четверке парной