Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России

Стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России». За звание лауреатов в двух конкурсных испытаниях поборются 89 финалистов. Саратовскую область представляет победитель регионального этапа Всероссийского конкурса, учитель труда и информатики гимназии №4 им. Героя Советского Союза В. М. Безбокова г. Саратова Беляев Артем.

В рамках первого тура конкурсантам предстоит пройти два испытания: «Педагогическое интервью» и «Урок». В ходе состязаний участникам заключительного этапа предстоит провести урок по учебному предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием и рабочей программой, а также пройти открытую беседу с членами жюри в формате «вопрос — ответ» на актуальные темы образования.

Артему Геннадьевичу предстоит продемонстрировать широту своих взглядов и владение теоретическим и практическим инструментарием по актуальным вопросам образования. Наш конкурсант не только раскроет профессиональные компетенции, но и проявит свои способности организатора образовательного пространства и мастера эффективного взаимодействия.

По итогам состязаний заключительного этапа будут определены 20 лауреатов, которые сразятся за звания призёров и победителя конкурса в Московской области. Второй тур стартует 29 сентября. Торжественное награждение победителей четырёх конкурсов состоится 3 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.