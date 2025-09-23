В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий

просмотров: 96

В Саратове 19 сентября прошел форум «Креативный Саратов», организованный министерством инвестиционной политики и Корпорацией развития региона. Мероприятие объединило более 400 участников — креативных предпринимателей, федеральных экспертов и представителей власти для диалога о развитии региональных проектов. В числе спикеров - представители Минэкономразвития РФ, АСИ, Российского экспортного центра, НИУ ВШЭ, OZON.«В этом году мы сделали акцент на индустрии моды. Для нас это одна из индустрий-драйверов, которые дают максимальный вклад в экономику при своем развитии. Соответственно, теперь каждый форум, который будет проходить у нас ежегодно, мы будем посвящать одной из индустрий. Наша главная цель – показать, что в Саратове множество по-настоящему достойных проектов и брендов, и помогать им развиваться», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.Ключевым событием форума стала выставка-продажа «Fashion Market Саратовских дизайнеров». В холле технопарка «Саратов Диджитал» 13 локальных брендов представили свои коллекции ведущим экспертам из Москвы и Санкт-Петербурга.Руководитель Клуба продюсеров АСИ Евгения Мирук высоко оценила потенциал саратовских креативных индустрий: «Я была в Саратове на заседании регионального Клуба продюсеров в начале года и могу сказать, что рост очень заметен. Могу отметить, что в регионе активно развиваются практически все из 16 креативных сфер. Сегодня мы увидели, каким потенциалом обладает местная мода. Качество, трендовость, технологии — все действительно на высоком уровне».В рамках деловой программы участники обсудили актуальные вопросы развития российской легкой промышленности, инструменты продвижения на экспорт продукции креативных индустрий через Российский экспортный центр, а также возможности сотрудничества с компанией OZON.Особой площадкой для продвижения стало заседание Клуба продюсеров, где 6 саратовских брендов (одежда, керамика, сувенирная продукция) презентовали свои проекты федеральным экспертам. Результатом стали конкретные предложения от приглашенных экспертов, а также приглашения для участия в конференции RICS в Санкт-Петербурге.Завершился форум показом саратовских дизайнеров FASHION SHOW, который был организован главным редактором журнала HUMAN Марией Малькевич. На подиуме были представлены 100 образов от 10 ведущих саратовских брендов. Показ собрал аншлаг — в зале не было ни одного свободного места. Мероприятие такого масштаба в сфере моды стало первым в истории Саратова и заявило о регионе как о новом серьезном игроке на карте креативной индустрии России.«Для Саратова, на мой взгляд, это мероприятие имеет огромное значение. Регион переходит от слов к делу. Здесь я увидел не просто творческих людей, а современных предпринимателей, которые мыслят стратегически: выстраивают бренд, следят за трендами, продумывают концепцию и ценовую политику. У коллекций, представленных на Fashion Market и модном показе, есть потенциал. Все комментарии и рекомендации брендами получены, поэтому посмотрим на результат в следующем году», - поделился своими впечатлениями федеральный эксперт Александр Перемятов.