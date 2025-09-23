Более 95 тыс человек посетили «Волжскую волну»

23 сентября 2025 ВТОРНИК
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
В Саратове завершилась книжная ярмарка «Волжская волна».

- Я искренне рада, что Саратовская область лидирует в организации культурно-просветительских событий, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- В 2025 году фестиваль «Волжская волна» превзошел все ожидания, став главным региональным литературным событием осени и праздником для всех книголюбов и ценителей интеллектуального общения. Жители Саратовской области смогли увидеть, как развивается книжная индустрия, встретиться с авторами, поучаствовать в дискуссиях и автограф-сессиях.

Организаторы сообщают, что в этом году фестиваль посетили более 95 тысяч человек. Это рекордное количество за всю историю проведения мероприятия! Такой интерес во многом обусловлен тем, что фестиваль проходил на центральной пешеходной улице города. Участники и организаторы представили уникальные и разнообразные книжные события.