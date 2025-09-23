«Блокадный вальс» в исполнении саратовской лицеистки покорил жюри всероссийского фестиваля

просмотров: 83

Подведены итоги Всероссийского фестиваля патриотической песни «Музыка гордых», который состоялся в Нижнем Новгороде. Конкурс, организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, собрал талантливых исполнителей со всей России.Жюри конкурса под председательством народного артиста России Николая Расторгуева отметило высокое вокальное мастерство и артистизм саратовской исполнительницы Полины Зуевой, ученицы лицея гуманитарных наук. Она успешно преодолела все этапы конкурсного отбора и завоевала первое место в номинации «Песня к 80-летию Победы» с исполнением композиции «Блокадный вальс».Кроме того, Полина стала победительницей фестиваля утренней музыки «Проснись и пой!», прошедшего в Саратове. Конкурсная программа объединила молодых исполнителей из Пензы, Тулы, Казани и других городов России.