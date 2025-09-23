23 сентября 2025 ВТОРНИК
Новости
15:06 | 23 сентября
В горбольнице Энгельса обновляют материально-техническую базу
14:39 | 23 сентября
Саратовской области одобрена заявка на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья
13:36 | 23 сентября
Гребцы из Саратова завоевали медали Всероссийских соревнований
12:57 | 23 сентября
ДРОЗД развивает спорт в городах и сёлах
12:45 | 23 сентября
Участник СВО отметил важность региональной поддержки для бойцов на передовой
12:19 | 23 сентября
Работники областных учреждений спорта получили губернаторскую премию
12:18 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:11 | 23 сентября
В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы казаки подарили старинный самовар настоятелю Новоузенского храма
12:05 | 23 сентября
Саратовский педагог поборется за звание лучшего учителя России
11:03 | 23 сентября
В Саратове состоялся форум «Креативный Саратов», объединивший более 400 представителей креативных индустрий
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Блокадный вальс» в исполнении саратовской лицеистки покорил жюри всероссийского фестиваля

Новости
«Блокадный вальс» в исполнении саратовской лицеистки покорил жюри всероссийского фестиваля


Подведены итоги Всероссийского фестиваля патриотической песни «Музыка гордых», который состоялся в Нижнем Новгороде. Конкурс, организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, собрал талантливых исполнителей со всей России.

Жюри конкурса под председательством народного артиста России Николая Расторгуева отметило высокое вокальное мастерство и артистизм саратовской исполнительницы Полины Зуевой, ученицы лицея гуманитарных наук. Она успешно преодолела все этапы конкурсного отбора и завоевала первое место в номинации «Песня к 80-летию Победы» с исполнением композиции «Блокадный вальс».

Кроме того, Полина стала победительницей фестиваля утренней музыки «Проснись и пой!», прошедшего в Саратове. Конкурсная программа объединила молодых исполнителей из Пензы, Тулы, Казани и других городов России.