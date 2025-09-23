В Саратове молодежь встретилась с победителем шоу «Титаны»

23 сентября 2025 ВТОРНИК
В Саратовской области на площадке школы р.п. Соколовый в рамках городского форума школьных спортивных клубов лектор Общества «Знание», победитель второго сезона шоу «Титаны» Николай Бобылев встретился с молодежью региона. Участниками встречи стали более 200 жителей города.

Николай Бобылев сам работает учителем Пановской школы имени Героя Советского Союза П.Л. Черябкина под Коломной. Он рассказал, как пришел в школу учителем, с чем был связан его выбор, как удалось привить интерес ребят к физической культуре и занятиям спорта.

«Когда я прошел в Титаны, не мог поверить, что встречусь с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, легендами спорта. И, конечно, первый день был самый эмоционально напряженный, не знаешь, как выйти, что сказать, куча камер. Но когда мы познакомились с ребятами, участниками проекта я понял, что они такие же, как и мы — открытые, добрые», — поделился Николай Бобылев.

Лектор рассказал, что большую роль в воспитании сыграли родители, которые всегда поддерживали начинания Николая.

Кроме того, на площадке СГУ имени Н.Г. Чернышевского прошла встреча лектора с ребятами, которые выбрали направление обучения, связанное с физической культурой.

Напомним, 8 сентября Российское общество «Знание» открыло регистрацию на участие в проекте Знание.Спорт. Инициатива поможет школьникам узнать больше о спортивных достижениях нашей страны и овладеть секретами здорового образа жизни, а также разобраться, как сдать нормы ГТО на золотой знак.

Каждая школа сможет провести просветительские мероприятия по методическим материалам, подготовленным Обществом «Знание» и войти в число 50 самых активных участников проекта. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Также к проекту присоединятся выдающиеся спортсмены и общественные деятели.