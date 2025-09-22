Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»

просмотров: 59

19 сентября 2025 года в Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство», а также награждение участников и гала-концерт.К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: «Все конкурсанты демонстрировали в командных и индивидуальных состязаниях свои умения, таланты, стойкость и целеустремленность. Вы – будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале – важный шаг на пути самоопределения и саморазвития».Дипломами и ценными подарками были отмечены победители фестиваля. А номинанты конкурса «Звезды Детства» приглашены в программу концерта, вместе с именитыми артистами они показали свои таланты на большой сцене.Так, танцевальный ансамбль «Радуга» Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г.Красноармейска принял участие в закрытии фестиваля на сцене Башкирской государственной филармонии с танцем «Солдатская пляска». В конкурсе «Звёзды детства» в номинации «Танцевальное искусство» девушки заняли 2 место.В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья». Спортсмены из Пугачевской школы-интерната достойно представили Саратовскую область, заняв 2 место в соревнованиях по баскетболу, теннису среди девушек, 3 место по спортивной стрельбе среди юношей.В конкурсе «Ума Палата» интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины. Команда «Ботаники» Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г.Красноармейска, показав слаженную командную игру, заняла 2 место.По итогам народного голосования конкурса декоративно-прикладного творчества «МастерОК» работа воспитанника школы-интерната с.Широкий Буерак Вольского района Егора К. «Спасибо деду, за Победу» стала лучшей в номинации «Изготовление игрушек».По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное – яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе