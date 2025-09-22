22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
19 сентября 2025 года в Уфе состоялись торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть Детство», а также награждение участников и гала-концерт.

К ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова обратился его заместитель Олег Машковцев: «Все конкурсанты демонстрировали в командных и индивидуальных состязаниях свои умения, таланты, стойкость и целеустремленность. Вы – будущее нашей страны. Участие в этом Фестивале – важный шаг на пути самоопределения и саморазвития».

Дипломами и ценными подарками были отмечены победители фестиваля. А номинанты конкурса «Звезды Детства» приглашены в программу концерта, вместе с именитыми артистами они показали свои таланты на большой сцене.

Так, танцевальный ансамбль «Радуга» Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г.Красноармейска принял участие в закрытии фестиваля на сцене Башкирской государственной филармонии с танцем «Солдатская пляска». В конкурсе «Звёзды детства» в номинации «Танцевальное искусство» девушки заняли 2 место.

В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной Спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья». Спортсмены из Пугачевской школы-интерната достойно представили Саратовскую область, заняв 2 место в соревнованиях по баскетболу, теннису среди девушек, 3 место по спортивной стрельбе среди юношей.

В конкурсе «Ума Палата» интеллектуалы из Приволжского федерального округа проявляли свои знания в эрудиции и отвечали на вопросы викторины. Команда «Ботаники» Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г.Красноармейска, показав слаженную командную игру, заняла 2 место.

По итогам народного голосования конкурса декоративно-прикладного творчества «МастерОК» работа воспитанника школы-интерната с.Широкий Буерак Вольского района Егора К. «Спасибо деду, за Победу» стала лучшей в номинации «Изготовление игрушек».

По словам детей, фестиваль за прошедшие дни стал для них родным. В Уфе они смогли получить нужные знания и умения, но самое главное – яркие впечатления и знакомства с новыми интересными друзьями.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе