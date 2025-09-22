Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»

просмотров: 63

Стартовала регистрация на IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты вузов Саратовской области могут подать заявку и проверить свою готовность к выходу на рынок труда. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Подать заявку могут студенты, обучающиеся на любых направлениях подготовки – медицинских, аграрных, естественнонаучных, технических и гуманитарных.«Молодежь Саратовской области из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал». Участники смогут решить практико-ориентированные задания, войти в национальный кадровый резерв «Я – профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей. Уверен, IX сезон станет отправной точкой в карьере для студентов Саратовской области и поможет им стать частью большого сообщества профессионалов», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.От Саратовской области в предыдущем сезоне участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» стали 3 125 обучающихся из 16 вузов. Лучшие из них получили 25 дипломов проекта.В IX сезоне участников ждут мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты – заводы гражданской авиации, атомные электростанции, горно-обогатительные комбинаты, а также увидеть работу научных центров и лабораторий.«В прошлом году студенты вузов Саратовской области проявили высокий интерес к таким дисциплинам, как «Юриспруденция», «Лечебное дело и педиатрия» и «Экономика». В IX сезоне студентам доступны 70 направлений, среди которых пять новых – «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зеленая металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов». Олимпиада позволит выявить конкурентоспособные кадры для этих стратегически важных отраслей», – прокомментировала руководитель олимпиады Валерия Касамара.Студенты, выполнившие задания отборочного этапа, получат возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.Регистрация продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне.