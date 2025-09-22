Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы

просмотров: 49

Депутаты городской Думы Игорь Фомин, Юрий Ерофеев, Виктор Марков, Ирина Видина, Павел Солопов, Марс Хаметов и Андрей Аксенов вместе с представителями администрации Саратова посетили Городской парк им. М. Горького. Они осмотрели объекты, которые возвращаются на баланс муниципалитета от бывшего арендатора.«Главным элементом в парке являются дубы, и я считаю, что вокруг этого предмета охраны и должно строиться все остальное. Парк должен быть доступен, должен функционировать и развиваться. Но уже в другом качестве: более спокойный, тихий отдых, а количество развлечений нужно минимизировать»,- поделился мнением депутат Виктор Марков.Особую обеспокоенность у присутствующих вызывает состояние гидротехнических сооружений.«В течение длительного времени деревья не обновлялись, недостаточно внимания уделялось гидротехническим сооружениям, объем вкладываемых в их содержание средств был недостаточным. Теперь перед муниципалитетом в приоритете стоит решение технических задач. Необходимо обеспечить безопасность и начать обновление реликтовой рощи. Придется проводить масштабные работы по оздоровлению прудов и в целом всей этой особой экосистемы, для восстановления которой теперь потребуется длительное время», -заключил депутат Игорь Фомин.