18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
Депутаты городской Думы Игорь Фомин, Юрий Ерофеев, Виктор Марков, Ирина Видина, Павел Солопов, Марс Хаметов и Андрей Аксенов вместе с представителями администрации Саратова посетили Городской парк им. М. Горького. Они осмотрели объекты, которые возвращаются на баланс муниципалитета от бывшего арендатора.

«Главным элементом в парке являются дубы, и я считаю, что вокруг этого предмета охраны и должно строиться все остальное. Парк должен быть доступен, должен функционировать и развиваться. Но уже в другом качестве: более спокойный, тихий отдых, а количество развлечений нужно минимизировать»,
- поделился мнением депутат Виктор Марков.

Особую обеспокоенность у присутствующих вызывает состояние гидротехнических сооружений.

«В течение длительного времени деревья не обновлялись, недостаточно внимания уделялось гидротехническим сооружениям, объем вкладываемых в их содержание средств был недостаточным. Теперь перед муниципалитетом в приоритете стоит решение технических задач. Необходимо обеспечить безопасность и начать обновление реликтовой рощи. Придется проводить масштабные работы по оздоровлению прудов и в целом всей этой особой экосистемы, для восстановления которой теперь потребуется длительное время», -
заключил депутат Игорь Фомин.