Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию

просмотров: 61

Губернатор Роман Бусаргин в конце августа озвучил решение о назначении единовременной премии в размере 10 тысяч рублей работникам различных учреждений области. В число тех, кто получил выплаты, вошли и сотрудники управлений социальной поддержки населения.«Для нас решение Романа Викторовича стало очень приятной новостью. На работе в мои обязанности входит назначение мер поддержки многодетным семьям. Так как я сама многодетная мама, то знаю не понаслышке, насколько важна любая помощь и поддержка. Эта премия стала подспорьем для семейного бюджета», – выразила слова признательности Динара Марченкова, главный специалист отдела семьи и адресной поддержки комитета социальной поддержки населения Энгельсского района.Поддержала коллегу и коллега из Татищевского района Ольга Степанова: «Более 10 лет работаю в управлении социальной поддержки. Впервые получили премию за наш труд в прошлом и в этом году, раньше такого никогда не было. Мы работаем с людьми и для людей, помогаем им в самых разных ситуациях. Наш труд оценен, это хорошая не только финансовая, но и психологическая поддержка».