22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
Член Общественной палаты заявил о недопустимости травли активистов, выступающих за строительство школы
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Губернатор Роман Бусаргин в конце августа озвучил решение о назначении единовременной премии в размере 10 тысяч рублей работникам различных учреждений области. В число тех, кто получил выплаты, вошли и сотрудники управлений социальной поддержки населения.

«Для нас решение Романа Викторовича стало очень приятной новостью. На работе в мои обязанности входит назначение мер поддержки многодетным семьям. Так как я сама многодетная мама, то знаю не понаслышке, насколько важна любая помощь и поддержка. Эта премия стала подспорьем для семейного бюджета», – выразила слова признательности Динара Марченкова, главный специалист отдела семьи и адресной поддержки комитета социальной поддержки населения Энгельсского района.

Поддержала коллегу и коллега из Татищевского района Ольга Степанова: «Более 10 лет работаю в управлении социальной поддержки. Впервые получили премию за наш труд в прошлом и в этом году, раньше такого никогда не было. Мы работаем с людьми и для людей, помогаем им в самых разных ситуациях. Наш труд оценен, это хорошая не только финансовая, но и психологическая поддержка».