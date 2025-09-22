Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу

22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
С 15 по 21 сентября в Минске состоялся Кубок мира по кикбоксингу WKF. В турнире приняли участие представители из 21 страны.

Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники школы олимпийского резерва им. С.Е. Ахмерова показали следующие результаты:

Рустам Дашдемиров — 1 место в дисциплине К1 в весовой категории до 75 кг
Булат Каимов — 1 место дисциплине лоу-кик в весовой категории свыше 91 кг
Артём Штырков — 2 место в дисциплине К1, в весовой категории до 67 кг

Напомним, еще одна золотая медаль в копилке Анны Ажгирей.

Подготовил спортсменов Заслуженный тренер России Расул Далгатов.