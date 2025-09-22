22 сентября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 22 сентября
Депутаты городской Думы: В основе всей деятельности в горпарке должна быть сохранность экосистемы
17:30 | 22 сентября
Подведены итоги окружного фестиваля «Вернуть Детство»
17:00 | 22 сентября
Более 1,2 тысячи работников управлений соцподдержки получили губернаторскую премию
16:43 | 22 сентября
16:30 | 22 сентября
Саратовские спортсмены — победители и призеры Кубка мира по кикбоксингу
15:40 | 22 сентября
Студентов Саратовской области приглашают принять участие в новом сезоне олимпиады «Я – профессионал»
15:37 | 22 сентября
15:30 | 22 сентября
Саратовская команда завоевала гран-при на фестивале «Российская студенческая весна»
14:30 | 22 сентября
Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре
13:38 | 22 сентября
Здоровую гастрономию изучают пенсионеры центра социального обслуживания Петровского района
Воспитанница ДЮСАШ «РиФ» Мира Ларионова участвует в чемпионате мира по плаванию спорт с ПОДА, который проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.

По итогам первого дня стартов спортсменка завоевала первую награду – серебряную медаль на дистанции 50 м брассом в классе SB3.

В соревнованиях по паралимпийскому плаванию принимают участие более 580 спортсменов, в том числе борьбу за медали ведет 51 российский спортсмен.

Среди участников – заслуженные мастера спорта России: 7-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина, 5-кратные чемпионы Паралимпийских игр Валерия Шабалина и Роман Жданов, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Дарья Лукьяненко, 2-кратные чемпионы Паралимпийских игр Богдан Мозговой, Андрей Николаев, Мария Павлова, Денис Тарасов, Дмитрий Черняев, чемпионы Паралимпийских игр Андрей Граничка, Дмитрий Григорьев, Виктория Ищиулова, Даниил Смирнов, а также призеры Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы.