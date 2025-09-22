Саратовская спортсменка Мира Ларионова завоевала «серебро» в Сингапуре

просмотров: 86

Воспитанница ДЮСАШ «РиФ» Мира Ларионова участвует в чемпионате мира по плаванию спорт с ПОДА, который проходит в Сингапуре с 21 по 27 сентября.По итогам первого дня стартов спортсменка завоевала первую награду – серебряную медаль на дистанции 50 м брассом в классе SB3.В соревнованиях по паралимпийскому плаванию принимают участие более 580 спортсменов, в том числе борьбу за медали ведет 51 российский спортсмен.Среди участников – заслуженные мастера спорта России: 7-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина, 5-кратные чемпионы Паралимпийских игр Валерия Шабалина и Роман Жданов, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Дарья Лукьяненко, 2-кратные чемпионы Паралимпийских игр Богдан Мозговой, Андрей Николаев, Мария Павлова, Денис Тарасов, Дмитрий Черняев, чемпионы Паралимпийских игр Андрей Граничка, Дмитрий Григорьев, Виктория Ищиулова, Даниил Смирнов, а также призеры Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы.